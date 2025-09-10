Günlük burç yorumları: 11 Eylül 2025 Çarşamba

Ay, rahat Boğa burcuna geçene kadar doğrudan Koç burcundaki seyrine devam ediyor.Güneş bugün Ay'ın Kuzey Düğümü'ne karşıt açı yapıyor ve yarın Merkür de aynı açıyı kuracak.

Sırf rahat ya da tanıdık olduğu için artık gelişimimizi desteklemeyen bir şeye tutunmamaya dikkat etmeliyiz.Eski ya da alışılmış yöntemlere sıkı sıkıya bağlı kalma eğilimi var.Netlik arıyorsak, hayatımızda belki de zararımıza olacak şekilde çok sıkı sarıldığımız alanlara dair bir pencere açılıyor.Bu durum, ihtiyacımız olan dinlenmeyi sağlamak için hayatımızı fazlaca kontrol etme korkusuyla da ilgili olabilir.

Ayrıca bugün Venüs, Jüpiter'le yarım altmışlık açı yapıyor ve bu da biraz kararsızlık yaratabilir.

Yapmak istediğimiz şey ile yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şey arasında denge bulmak zor olabilir.

Sonuç olarak alternatifler arasında gidip gelme yaşayabiliriz.Geçici olarak, bizi memnun edecek sağlam bir plana karar vermek zor olabilir.Ayrıca Merkür ile Plüton arasında küçük bir kareye yaklaşıyoruz; bu da olayların işleyişine biraz kuşkucu bir bakış açısı getirebilir.Başkaları bizim fikirlerimize katılmaz ya da bunları benimsemezse bunu kişisel bir hakaret olarak algılayabiliriz. İşleri çözerken bir miktar huzursuzluk olasıdır.

Ay, Boğa burcuna girene kadar boşlukta olacak. Bu süreçte Ay'ın burç değiştirmeden önceki son açısı Mars'a karşıt açı olacak.