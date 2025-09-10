Günlük burç yorumları: 11 Eylül 2025 Çarşamba

11 Eylül 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 10 Eylül 2025 09:56
ABONE OL

  • Ay, rahat Boğa burcuna geçene kadar doğrudan Koç burcundaki seyrine devam ediyor.Güneş bugün Ay'ın Kuzey Düğümü'ne karşıt açı yapıyor ve yarın Merkür de aynı açıyı kuracak.

    Sırf rahat ya da tanıdık olduğu için artık gelişimimizi desteklemeyen bir şeye tutunmamaya dikkat etmeliyiz.Eski ya da alışılmış yöntemlere sıkı sıkıya bağlı kalma eğilimi var.Netlik arıyorsak, hayatımızda belki de zararımıza olacak şekilde çok sıkı sarıldığımız alanlara dair bir pencere açılıyor.Bu durum, ihtiyacımız olan dinlenmeyi sağlamak için hayatımızı fazlaca kontrol etme korkusuyla da ilgili olabilir.

    Ayrıca bugün Venüs, Jüpiter'le yarım altmışlık açı yapıyor ve bu da biraz kararsızlık yaratabilir.

    Yapmak istediğimiz şey ile yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şey arasında denge bulmak zor olabilir.

    Sonuç olarak alternatifler arasında gidip gelme yaşayabiliriz.Geçici olarak, bizi memnun edecek sağlam bir plana karar vermek zor olabilir.Ayrıca Merkür ile Plüton arasında küçük bir kareye yaklaşıyoruz; bu da olayların işleyişine biraz kuşkucu bir bakış açısı getirebilir.Başkaları bizim fikirlerimize katılmaz ya da bunları benimsemezse bunu kişisel bir hakaret olarak algılayabiliriz. İşleri çözerken bir miktar huzursuzluk olasıdır.

    Ay, Boğa burcuna girene kadar boşlukta olacak. Bu süreçte Ay'ın burç değiştirmeden önceki son açısı Mars'a karşıt açı olacak.

    1 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün, aşırı analiz etme ya da fazla düşünme eğilimi var ve bu da verimliliğe engel olabilir. Adanmışlığın değeri vardır, ancak takıntılı yaklaşım sana fayda sağlamaz, bu yüzden bir sınır koymaya çalış. Bir yardımcıya ya da içini dökebileceğin, dayanabileceğin birine ihtiyaç duyabilirsin. Manipülatif taktikler kullanıldığında kimse kazançlı çıkmaz. Yine de, eğer bastırılmış hayal kırıklıklarının açığa çıkması gerekiyorsa, bunu yapmak için bir itici güç olabilir, ancak bunu bilinçli şekilde yapmak daha iyidir. Neyse ki, şu anda aktif olan diğer etkiler, karmaşık duygulara rağmen üretken olmanı teşvik edebilir. Bugün birine ya da özel bir projeye kendini tatlı bir şekilde adanmış hissedebilirsin ya da birine destek vererek daha güçlü ve tatmin olmuş hissedebilirsin.

    2 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün küçük yanlış anlamalar mümkün, çünkü şu anda olayların görünen yüzüne pek güvenmiyorsun. Ayrıca, yaratmak, eğlenmek ve keyif almak isteğinle, işinde ve sorumluluklarında başarılı olma arzun ya da ihtiyacın, arasında bir çatışma olabilir. Bunun sonucunda huysuzluk, sinirlilik ve kontrolün sende olmadığı hissi ortaya çıkabilir. Bir durumu fazla okumak, bazı anlarda ruh halini olumsuz etkileyebilir. İlişkilerinde güç ya da kontrol oyununa dönüşme ihtimali olan şeylerden kaçın, çünkü şu anda kimse kazanamaz. Bununla birlikte, bir konuyu derinlemesine incelemek, araştırmak, sorgulamak ve yoğun bir şekilde çalışmak için iyi bir zamandasın. Neyse ki, birine ya da bir davaya desteğini ve bağlılığını göstermek için harika bir konumdasın.

    3 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, şüphecilik bugün kendi içinde mücadele edebileceğin bir şey olabilir. Tanıdıklık ve rahatlık ihtiyacın, her şeyden uzaklaşma arzunla çelişebilir, ancak kararsızlık halinde kalmaktansa birini seçmek daha iyi olabilir. Şu anda yanlış durumlara çekilme eğilimine dikkat et. Şimdilik sorunlardan ya da karmaşık ve hassas konulardan uzak durmak daha iyi olabilir. Neyse ki, işine ya da sağlığını geliştirmeye yönelik bir programa kendini hoş bir şekilde adanmış hissetmen muhtemel. Öz disiplin normalden daha doğal bir şekilde geliyor, bu yüzden bundan faydalan.

    4 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün tüm kusurları görmeden duramayabilirsinve zihnin çok hızlı bir şekilde olumsuz yerlere kayabilir. Bir yandan işleri hafif ve kolay tutma isteğinle, diğer yandan her şeyi bilme dürtün arasında kalabilirsin. İşleri çözdüğünde oldukça üretken olabilirsin, bu yüzden seni aşağı çekebilecek sorun alanlarına takılıp kalmaktan kaçınmaya çalış. Derin bir nefes al ve paranoyaya varabilecek takıntılı düşüncelerden uzak dur. Özellikle sorunları adım adım ele almayı taahhüt edersen, ilerledikçe baskılar hafifleyecektir. Neyse ki, kendini doğru tempoda ilerletmek için mükemmel bir enerjiye sahipsin ve yapman gereken tek şey ona uyum sağlamak. Bu özellikle yaratıcı uğraşlarda geçerli olabilir. İlişkilerinde, paylaşımda ve öğrenmede yumuşak bir disiplin ya da sınır inşası için iyi bir zaman olabilir.

    5 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün görev duygunu fazla ileri götürmemeye dikkat et, çünkü çok fazla şey üstlenerek ya da belirli bir uğraş ya da projeye fazla yüklenerek stresini artırıyor olabilirsin. Kendini zorlamak sağlığını ve genel bakış açını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca başkalarının seni baskıladığını ya da ittiğini hissedebilirsin ve bu enerjiler bugün oldukça içe dönük ruh halinle pek uyuşmayabilir. İlişkilerinde karşılıklı güven için çabala ve bundan daha azına razı olma! Etrafındaki yoğun gerilimi içine çekmekten kaçın ve güç oyunlarından ya da manipülasyondan uzak dur. Para kazandıran şeyler ya da iş projeleri şu anda ekstra adanmışlıkla iyi gidebilir, ancak etkileşimler çok kolay karmaşık hale gelebilir! Neyse ki, yakın ya da samimi bir ilişkide güven inşa etmek ve ev hayatına biraz yapı kazandırmak için seni iyi bir konuma getiren başka bir etki de var. Gelişimler ön planda ve her şey bağlılık ve adanmışlıkla ilgili.

    6 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, hırs güzeldir, ancak günlük rutinlerinle ilgili endişelerin hayatının geri kalanına müdahale ediyorsa, o zaman bir değişiklik yapman gerekir! Bugün ayrıca sıradan sohbetlerin güç oyunlarına dönüşme ihtimaline dikkat et. Zihinsel radarın bugün çok çalışıyor, hatta bazen fazlasıyla. Tartışma yaratmamaya dikkat et. Bir konuşmaya her şeyi kontrol altında tutarak girebilirsin ama işler belli bir yönde gitmezse kontrolden çıkabilir. Bu nedenle etkileşimler yoğun olabilir. Neyse ki, seni pratik olana odaklanman için destekleyen güçlü bir etkin de var. Özellikle ilişkilerde makul ve bilinçli kararlar almak için iyi bir zaman. Bir şeyleri halletmek için ortaklık yapmak şu anda en mantıklı olanı.

    7 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, endişeler ve korkular bugün düşüncelerine hâkim olma ve iletişimlerini yönlendirme eğiliminde olabilir. Eski bir meseleye yeni ve muhtemelen olumsuz bir bakış açısı kazandıran bir anıyı hatırlayabilirsin, ancak algılarının geçici olarak çarpık olabileceğini göz önünde bulundur. Enerjini gerçekten ihtiyaç duyduğun bilgileri araştırmaya ya da amacını ilerleten şeylere yöneltmeyi hedefle; bu, olumlu tarafı görmene yardımcı olur. Bastırılmış hayal kırıklıklarının, sözlerin aracılığıyla ortaya çıkabileceğini unutma; bu da işleri biraz hassas hale getirebilir. Neyse ki, yapılması gerekenlere odaklanmana yardımcı olacak olumlu bir enerji de seninle. Duygusal konular yer yer yüklü olabilirken, pratik meseleler bugün çok daha iyi ilerler. Özellikle finansal düşünme ve planlama şu anda oldukça iyi durumda.

    8 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, endişeler, korkular ve kaygılar bugün etrafında dolaşıyor gibi görünüyorve düşüncelerini, iletişimlerini etkileyebilir. Bu nedenle konuşmalar ve etkileşimler biraz zorlayıcı olabilir, özellikle de bir şey hakkında suçluluk ya da güvensizlik hissediyorsan. Kendini şu anda duyman gerekmeyen cevaplara hazırlamaktan kaçınmaya çalış. İnsanlar öğrenmeye direnç gösterebilir ya da bir sohbeti yönlendirmek isteyebilir, bu da sinir bozucu olabilir. Bir yanın evde ya da sevdiklerinle neler olup bittiğini gözlemlemek isterken, diğer yanın arkadaşlarınla vakit geçirmek ya da daha hafif, olumlu veya ileriye dönük bir şeyin tadını çıkarmak isteyebilir. Değiştiremeyeceğin meseleler üzerinde fazla oyalanmaktan kaçınmaya çalış ve bunun yerine gelecekteki olasılıklara odaklan. Neyse ki, gerginliği bırakman ve enerjini kontrol edebildiğin projelere yönlendirmen için iyi bir enerji seninle. Özellikle üretken bir ruh halinde olabilirsin ve kendini tamamen bir girişime ya da kişiye adamış hissedebilirsin. Bağlılığını davranışların ya da pratik yollar aracılığıyla gösterebilirsin.

    9 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün konuşmalar beklemediğin bir yöne gidebilir. Bir durumu ya da kişiyi olumsuz okuyor olabilirsin; bu da gerçekte olanlardan çok korku ya da güvensizlikle ilgili olabilir. Takıntılı düşünceler moralini bozabilir, bu yüzden bunun bir parçası olmayı reddet! Aslında bu durum seni önceliklerinden oldukça uzaklaştırabilir ve sonunda kendini geride kalmış hissedebilirsin. Aşırı düşünmek ya da analiz etmek şu anda sana fayda sağlamıyor. Kendine nazik ol ve bunun yerine kendini yenilemenin ve dinlenmenin yollarını ara. Merkür'ün güneş haritanda en tepe noktada olduğunu göz önünde bulundur; sözlerin kolay kolay unutulmayabilir! Özellikle hassas bilgileri açığa vurmak için kesinlikle en iyi zaman değil. Neyse ki, başka bir etki seni üretken ve yapıcı aktivitelere yöneltiyor, bu da duygusal karmaşalara fazla takılıp kalma ihtimalini azaltıyor. Aileyle ilişkiler kurmak odakta olabilir. Başkalarına yardımcı olabilirsin ve bu bağlılığın gerçekten takdir ediliyor.

    10 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünün enerjileriyle, bazı durumlarda en kötü senaryoyu görme eğilimi olabilir. İnsanlar şu anda savunmacı olabilir. Fikir ayrılıkları, bugün yüzeyde görünenin ötesinde, senin için daha fazla anlam taşıyormuş gibi görünebilir; çünkü bunlardan çok şey çıkarıyor ya da bir şeyi çok kişisel alıyor olabilirsin. Rahatlamanın, detoks yapmanın ve gevşemenin yollarını ara. Olasılıklar hakkında kendini gereksiz yere kaygılandırmak sana pek fayda sağlamaz. Neyse ki, konuya biraz mesafe koyarsan, bir konuyu daha derinlemesine araştırmak için gün uygun. Şu anda başka bir geçiş, odağını ilişkilerini ya da projelerini geliştirmeye yönlendiriyor. Yapıcı sohbetler aracılığıyla bir arkadaşının desteğini alabilir ya da onlara destek olabilirsin.

    11 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, eğer birinin sana karşı hisleri veya bir kişiye eskisi kadar etki edebiliyor olup olmadığın konusunda endişeleniyorsan, bu bugün davranışlarını ve konuşmalarını etkileyebilir. Ancak aşırı hassasiyetin seni yanlış yola sürükleyebileceğini ve algıların, önemini kaybetme korkularından dolayı olumsuz yönde çarpıtılmış olabileceğini unutma. Bu, hayatın duygusal yönünü görmezden gelmekle ilgili değil; çünkü kendin hakkında daha fazla şey öğrenmek için harika bir zaman olabilir. Fakat daha iyi bir perspektif kazanmak için gergin bir durumdan biraz geri çekilmek uygun olabilir. Bugün konuşmalar hassas olabilir, bu yüzden objektif olmaya çalış ve zihin oyunlarına kapılmamaya özen göster. Neyse ki, seninle birlikte olan başka bir etki, iş, para, iş projeleri ve pratik konular için doğrudan ve üretken enerjiye erişmene yardımcı oluyor. Seçimlerin makul ve üretkenliğin arttıkça kendini daha iyi hissediyorsun.

    12 / 13

  • 11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, eğer bugün duygusal ya da sosyal olarak kendini iyi hissetmiyorsan, biraz mesafe koymak mantıklı olur; ancak bunu, önem verdiğin insanları yabancılaştırmadan yapmak akıllıca olur. Bu, başkalarını itmek için iyi bir zaman değil; daha çok kendini toparlayabilmek için biraz geri çekilme zamanı. Ayrıca, bir partner veya özel arkadaşla eski alışkanlık ve kalıplara geri dönme eğilimine dikkat et. Bu öylesine doğal gerçekleşebilir ki fark etmek bile zor olabilir, ama geçmişinin şimdiyi etkiliyor olabileceğini göz önünde bulundur. Zihinsel radarın bugün tam kapasite çalışıyor, ancak bir durumu gereğinden fazla, hatta sağlıksız şekilde, yorumlayabilirsin. Bir konuyu daha derinlemesine incelemek faydalı olabilir, fakat bu zamanını çok fazla alıyor veya duygusal olarak seni yoruyorsa, bu bir takıntıdır ve sana iyi gelmez. Sevdiğin insanlar için fedakârlık ve uzlaşmalar yap, ancak bunda aşırıya kaçma eğilimine dikkat et. Ele alınması gereken konulardan tamamen kaçınma, ancak bazı şeyleri daha sıcak ve kabul edici bir ortam için ertelemek daha iyi olabilir. Neyse ki, şu anda başka bir etki seni bir hobini geliştirmeye veya çalışmalarına yönlendirmek için uygun bir konumda. İşin ve sorumluluklarınla ilgili iyi hissedebilir ve öz disiplinle tatmin duygusu elde edebilirsin.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.