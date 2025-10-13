Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü

Trakya'n\u0131n Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda yer alan, me\u015fe ve \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131yla kapl\u0131 Istranca ormanlar\u0131nda sonbahar\u0131n renkleri hakim oluyor. . Istranca ormanlar\u0131 sonbahar ile ye\u015fil, sar\u0131, turuncunun farkl\u0131 tonlar\u0131na b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Dere ve ku\u015f seslerinin b\u00fct\u00fcnle\u015fti\u011fi ormanlar do\u011faseverlerin ilgisini \u00e7ekiyor. . Do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e vakit ge\u00e7irmek isteyenler Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce olu\u015fturulan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yollar\u0131nda keyifli vakit ge\u00e7iriyor.. B\u00f6lgeden ge\u00e7en s\u00fcr\u00fcc\u00fcler g\u00f6rsel \u015f\u00f6len e\u015fli\u011finde yolculuk yapma imkan\u0131 buluyor. . * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
