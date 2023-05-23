İstemede ne giyilir?

Nişandan bir önceki adım olarak bilinen kız isteme törenine uygun kıyafetleri sizin için derledik...

Moda
Giriş: 23 Mayıs 2023 10:38
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  • Zamansız tercihler

    İsteme merasimi sırasında zamansız ve sade tercihler yapmak çok önemli. Böylece ileride fotoğraflarınıza baktığınız zaman demode olmayan ve zamanına göre oldukça zarif duran seçimler yapmış olacaksınız. İsteme töreni sırasında hareketlerinizi kısıtlamayacak kıyafetler seçerek rahatlığınızdan da ödün vermemiş olacaksınız.

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  • Saten ve korse

    Biz özellikle kalın saten ve korse modelli üstleri veya elbiseleri bir arada oldukça seviyoruz. Belinizi olduğundan ince gösterecek bu model, fotoğraflarda da olduğunuzdan ince görünmek isteyenler için iyi bir alternatif. Görseldeki gibi pembe tonlarında bir seçim yaparak beyaz ten veya esmer fark etmeksiin hrkese yakışacaktır.

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  • Tulum

    Genel olarak vücudunuza uygun yaptığınız tulum seçimleri topuklu ayakkabılarla birleşince sizi olduğunuzdan daha uzun gösterebilirler. Aynı şekilde bu tulumları seçerken üstü korseli modellerden faydalanmak da daha zarif ve modaya uygun bir görünüm yakalamanızı sağlayabilir. Bu sayede hem vintage görünüme göz kırpmış hem de havalı bir tercih yapmış olursunuz.

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  • Tek omuz

    Tek omuz bluz ve elbiseler daima şık bir görünüm elde etmenizi sağlarlar. Uygun parçalarla kombinlediğiniz zaman şık ve gösterişli bir kombin elde edebilirsiniz. Tek omuz elbiseler tercih ederken saçınızı toplamanızda ya da tek bir yanda biriktirmeniz gerekir. Bu sayede elbiseyi kalabalıklaştırmaz ve sıkıcı bir görünüm elde etmemiş olursunuz.

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  • Askılı saten elbise

    Askılı saten elbiseler bize göre oldukça zarif modellerden biri. Vücut hatlarınızı olduğundan zarif gösterebilen bu kıyafetler, uygun renk seçimi yapıldığında ise bir hayli sade ve duru bir görünüm elde etmenizi sağlayabilirler. Özellikle sıcak havalarda yapılan isteme törenleri için oldukça uygun bir seçim olduğunu düşünüyoruz.

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