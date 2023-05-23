İstemede ne giyilir?

Tulum

Genel olarak vücudunuza uygun yaptığınız tulum seçimleri topuklu ayakkabılarla birleşince sizi olduğunuzdan daha uzun gösterebilirler. Aynı şekilde bu tulumları seçerken üstü korseli modellerden faydalanmak da daha zarif ve modaya uygun bir görünüm yakalamanızı sağlayabilir. Bu sayede hem vintage görünüme göz kırpmış hem de havalı bir tercih yapmış olursunuz.