İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? (2 Aralık 2023)

İstanbul barajlarında geçtiğimiz günlerde son yılların en düşük doluluk oranlarına ulaşmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 11 Kasım'da yüzde 16,18 ile endişe uyandıran seviyeler hafta boyu yağan sağanak yağmur ile aylar sonra yüzde 30’un üzerine çıkarak %30,02 oldu.

20 Kasım Pazartesi gününden itibaren neredeyse hafta boyu yağan yağışlar ile, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 30,02 olarak ölçüldü. Önceki aya kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 2 Aralık doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %56,92

Darlık Barajı: %47,35

Elmalı Barajı: %77,48

Terkos Barajı: %17

Alibey Barajı: %41,39

Büyükçekmece Barajı: %19,83

Sazlıdere Barajı: %15,1

Istrancalar Barajı: %32,44

Kazandere Barajı: %14,76

Pabuçdere Barajı: %8,98