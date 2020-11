İstanbul Film Festivali Kasım Seçkisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yeni bir seçkiyle 20-29 Kasım tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. Selpak sponsorluğunda gerçekleşen kasım seçkisi, yine festival programından, San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 10 filmi içeriyor.

İstanbul Film Festivali gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi film gösterimlerine kasım ayında da devam ediyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek 10 filmlik kasım seçkisi dünya prömiyerlerini San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış filmlerden oluşuyor ve filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Kombine Film Paketi satın alarak 10 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 18 Kasım Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Kasım seçkisi filmleri:

- 20 Kasım 21.00–25 Kasım 21.01: Balina Avcısı / Kitoboy / Whaler Boy / Philipp Yuryev / Rusya, Polonya, Belçika

- 21 Kasım 21.00–26 Kasım 21.01: Nerede O Eski Mafyalar / La mafia non è più quella di una volta / The Mafia Is No Longer What It Used to Be / Franco Maresco / İtalya

- 22 Kasım 21.00–27 Kasım 21.01: Denize Açılan Pencere / Una ventana al mar / Window to the Sea / Miguel Angel Jimenez / İspanya, Yunanistan

- 23 Kasım 21.00–28 Kasım 21.01: Kas / Muscle / Gerard Johnson / İngiltere

- 24 Kasım 21.00–29 Kasım 21.01: Charles’ın Bakışı / Le Regard de Charles / Aznavour by Charles / Marc di Domenico, Charles Aznavour / Fransa

- 25 Kasım 21.00–30 Kasım 21.01: Geçmişin İzleri / Apostratos / Defunct / Zacharias Mavroeidis / Yunanistan

- 26 Kasım 21.00–1 Aralık 21.01: Altın Sesler / Kolot Reka / Golden Voices / Evgeny Ruman / İsrail

- 27 Kasım 21.00–2 Aralık 21.01: Aşk Dersleri / Lessons of Love / Chiara Campara / İtalya

- 28 Kasım 21.00–3 Aralık 21.01: Yaşlı Adam / Vanamehe Film / Old Man Cartoon Movie / Oskar Lehemaa, Mikk Mägi / Estonya

- 29 Kasım 21.00–4 Aralık 21.01: Korkunç Ivana / Ivana cea Groaznica / Ivana the Terrible / Ivana Mladenovic