BİR ÇAKIL OCAĞINDA BULUNAN ESKİ BİR HAZİNE

1963 Aralık ayında İspanya'nın güneydoğusundaki bir çakıl ocağında kazı yapan arkeologlar , Bronz Çağı'na ait önemli bir altın koleksiyonu ortaya çıkardılar; ancak iki mat, paslanmış parça diğerlerinden daha dikkat çekiciydi. Düzinelerce altın kase, şişe ve bileziğin arasında, koyu renkli, ağır paslanmış bir metalden yapılmış kavisli bir bant ve küçük, içi boş bir küre bulundu.

Altmış yıl sonra, kimyasal testler bu iki parçanın altından çok daha nadir bir malzemeden yapıldığını gösterdi: düşen bir meteoritten elde edilen demir.

Yerel arkeolog José María Soler, Villena kasabası yakınlarında kazılara öncülük ederek uzmanların Villena Hazinesi olarak tanıdığı buluntuları ortaya çıkardı . Villena Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilen koleksiyon, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi altın hazinelerinden biri olmaya devam ediyor. Resmi müze kayıtlarında 66 farklı obje sayılırken, diğer kataloglama kaynaklarında 59 obje listeleniyor. Hazinenin büyük çoğunluğunu altın levhalar oluştururken, seçkin gümüş, kehribar ve demir parçaları da bulunuyor.