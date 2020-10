Isırgan otunun kadın hastalıklarına faydaları

Isırgan otu (Urtica dioica), yapraklarının üzerindeki minik tüylerde formik asit bulundurduğu için dokunulduğunda ya da cilde değdiğinde kaşındıran, alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir bitki. Ancak onun öyle net bir şekilde "Uzak dur." mesajı verdiğine bakmayın, ısırgan otu birçok hastalığa karşı korunmada oldukça etkili, çok şifalı, çok da lezzetli bir bitki. Eldivenlerinizi elinize geçirin ve toplayabildiğiniz kadar ısırgan otu toplayın. Sonra ister taze taze (ıspanak yemeği gibi) pişirip yiyin, isterseniz kurutup çeşitli şifalı özelliklerinden faydalanın. Çevrenizde doğal olarak ısırgan otuna ulaşmanız mümkün değilse, en yakın aktarda kurutulmuş ısırgan bulabileceğiniz kesin çünkü ısırgan otu ülkemizde de en sık kullanılan şifalı bitkilerden biri.

Isırgan otu yapraklarında bol miktarda A, C, D ve K vitaminleri ile potasyum, fosfor, demir, sülfür, çinko, krom, kalsiyum, selenyum mineralleri ve bol miktarda protein bulunur. Ayrıca içeriğindeki polifenoller, enflamasyona karşı savaşarak diyabet, obezite gibi hastalıklara ve bazı kanser türlerine karşı da koruma sağlar. Hücre hasarını önleyerek bedenin genç kalmasını sağlayan antioksidanlar da ısırgan yapraklarında bolca bulunur.

İyi bir antienflamatuar olarak etki gösteren ısırgan otu, vücuttaki enflamasyonu azaltarak adet sancılarının azaltılmasına da yardımcı olur. İçeriğindeki demir, özellikle ağır kanamalı adet dönemlerini dengelemek için etkilidir. İyi bir diüretik olarak etki gösteren ısırgan otu, vücutta fazla su (ödem) tutulmasına bağlı olarak yaşanan menstrual problemleri gidermede de etkilidir.

Isırgan otu, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde çok iyi bir enerji kaynağıdır. Adet öncesi dönemde yaşanan sıkıntıları azaltmak, yorgunluğu gidermek ve özellikle lohusalıkta bedeni dengelemek için idealdir.

Isırgan otunun toksinleri atmamıza yardımcı olmasıyla karaciğer sağlığı desteklenir ve bu aynı zamanda vücuttaki östrojen hormonunun dengelenmesini de sağlar. Östrojen hormonu doğru çalıştığında, birçok kadın hastalığına karşı korunmuş oluruz ve adet döngüleri düzene girer, menopoz semptomları hafifler.

Ünlü bitki uzmanı Susun Weed de favori bitkileri arasında olan ısırgan otunun düzenli kullanıldığında göstereceği faydaları şöyle özetliyor:

Isırgan en iyi enerji veren bitkisel desteklerden biridir.

Saç ve tırnak sağlığını destekler.

Cildi temizler ve tazeler.

Kan damarlarının elastikiyetini artırır.

Sindirimi düzenler.

Kanser riskini azaltır.

Akciğerleri güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Isırgan otu nasıl içilir?

Isırgan çayı, bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otunun üzerine bir su bardağı kaynamış su ekleyip 8-10 dakika kadar demleyerek hazırlanabilir.

Susun Weed, ısırgan otu infüzyonunun çok daha etkili olacağı konusunda uyarıyor. Isırgan otu infüzyonu hazırlamak için kavanoza koyduğunuz yaklaşık 30 gram kurutulmuş ısırgan otunun üzerine 1 litre kaynamış su ilave edin ve kapağını kapatın. En az dört saat bekletin ve süzün. (Gece boyunca da bırakabilirsiniz.) Süzdükten sonra soğuk olarak ya da tekrar bir miktar ısıtarak içebilirsiniz. Kalan miktar buzdolabında saklanmalı ve en fazla 1 gün içerisinde tüketilmelidir.

