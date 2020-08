İnek sütü New York merkezli bir emzirme danışmanı olan Leigh Anne O'Connor, genellikle sütlü yiyeceklerin anneler ve bebekleri için en fazla gaz nedeni olduğunu söylüyor. Bunun proteinin sindirimi çok zor olmasından kaynaklandığını söylüyor. Alternatif olarak badem sütü veya soya sütü denenebilir. Referans: Shannon Philpott. "7 Foods That Will Make Your Baby Gassy When Breastfeeding". Şuradan alındı: https://mom.com/baby/13447-7-foods-will-make-your-baby-gassy-when-breastfeeding . (1 Haziran 2014).