Işık tedavisi nasıl olur?

"LED ışık terapisi nedir?, LED ışık tedavisi ne işe yarar?, LED ışık tedavisi işe yarıyor mu?" Işık tedavisine ilişkin merak ettiğiniz soruların yanıtları...

Işık tedavisi nasıl olur?
Güzellik
08 Aralık 2021 Çarşamba

Kırışıklıklar, lekeler, kararmalar… Birçok cildin ortak problemlerine farklı bir yöntemle çözüm getirmek mümkün mü? Son zamanların yükselen cilt bakım trendi farklı ışık türlerini kullanarak cilt güzelliğini arttırmayı amaçlıyor.


LED ışık terapisi nedir?

LED ışık tedavisi akne, güneş hasarı, yaralar ve diğer cilt sorunları için popüler bir non-invaziv cilt tedavisidir. Tedavi, cildi onarmak için cildin doğal iyileşme süreçlerini tetiklemek için değişen dalga boylarında ışık kullanır. LED, ışık yayan diyot anlamına gelir. Bu ışıklar 1960'lardan beri kullanılsa da cilt tedavilerinde kullanımı henüz yeni. UV ışınlarının olmaması nedeniyle, düzenli olarak LED tedavisine girmek bir risk taşımaz.


Mavi ve kırmızı dâhil olmak üzere LED ışıklardaki farklı dalga boyları cilde farklı derinliklerde nüfuz eder. Bu penetrasyon cildin gençleşmesine ve iyileşmesine yardımcı olan biyolojik süreçleri tetikleyebilir. LED ışıkların ciltte yarattığı etkiler, yara iyileşmesini ve cilt yenilenmesini sağlamak için umut verici sonuçlar vermiştir.


Mavi ışığın cilde etkileri

Uzmanlar, mavi LED ışığın ciltteki küçük yağ üreten bezler olan yağ bezlerindeki aktiviteyi azalttığına inanıyor. Aktivitedeki bu azalma, bezlerin daha az yağ üretmesine ve muhtemelen akne semptomlarını iyileştirmesine neden oluyor. Mavi ışık ayrıca, iltihaplanmaya neden olarak akneye katkıda bulunan bir bakteri türünü de öldürebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, mavi ışığın üçüncü derece yanıkların iyileşmesini iyileştirebileceğini gösteriyor.



Kırmızı ışığın cilde etkileri

Kırmızı LED ışık, yara izini ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini iyileştirebilir. Kolajen üretiminden sorumlu cilt hücreleri olan fibroblastlara etki eder ve yenilenmeyi hızlandırabilir. Kollajen, deride ve diğer bağ dokularında bulunan bir proteindir. Cilt iyileşmesinde rol oynar. Kişi yaşlandıkça vücut daha az kolajen üretir ve bu da cildin yaşlanma belirtileri göstermesine neden olur. Kırmızı ışık ayrıca cilt iltihabını azaltır.


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LED ışık tedavisi ne işe yarar?

LED ışık tedavisi birçok cilt sorununda faydalı olabilir. Bunlardan bazıları:


  • Dermatit

  • Soluk ten



  • Gül hastalığı

  • Yara izleri

  • Kırışıklıklar

  • Yaşlanma belirtileri


LED ışık tedavisi güvenli mi?

LED ışık cilde zararlı olabilecek UV ışınları içermez. Bu nedenle LED tedavisi düzenli kullanım için uygundur. Kimyasal peeling veya lazer tedavisinin aksine LED ışık tedavisi yanıklara neden olmaz. Tedavi ayrıca tüm cilt tipleri ve renkleri için güvenlidir.


LED ışık tedavisi işe yarıyor mu?

Araştırmalar, LED ışık tedavisinin yara iyileşmesi ve diğer cilt hasarı türleri için etkili olabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmalar LED ışığın yara iyileşmesinde yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, LED ışık tedavisi cihazlarının sedef hastalığı ve hafif ila orta derecede akne dahil olmak üzere çeşitli cilt koşullarını iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu etkiler hemen gerçekleşmese de birkaç seanstan sonra kişiler ciltlerinde iyileşme bekleyebilirler.


Referanslar

Jayne Leonard. "LED light therapy for skin: Does it work?". Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/led-light-therapy (06.04.2020).


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