İş yerinde nasıl sabırlı olunur?

Toksik patronlardan pek de pozitif olmayan takım arkadaşlarına kadar birçok unsur iş yerinde daha sabırlı olmanızı gerekli kılabilir. İşte öyle zamanlarda işinize yarayacak öneriler...

İş yerinde nasıl sabırlı olunur?
Yaşam
Giriş: 17 Mart 2025 14:27 Güncelleme: 17 Mart 2025 14:36
ABONE OL

Sabrımız işte birkaç şekilde sınanır. Ya insanlar bizi hayal kırıklığına uğratır ya da yöneticiler, organizasyon veya kendi performansımız bizi hayal kırıklığına uğratır. Kariyer hedefleriniz ve beklentileriniz var ancak yaşadığınız bazı olaylar sizi demoralize ediyor ve sabretmek istiyorsanız bu önerilerimiz işe yarayabilir:


Gerçekçi çalışma hedeflerine ulaşmak için çabalayın

Hedefleriniz çok iddialıysa, başarısız olmanız normaldir. Bunun sinir bozucu olduğunu biliyoruz. Ancak uzun vadeli hedeflerinizi daha küçük kilometre taşlarına bölerseniz, bunlara ulaşma olasılığınız daha yüksektir. Bu ilerleme hissi, uzun vadeli sabrınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, biraz nezaket ve esneklik benimseyin. Belirsiz bir ekonomi ve dünyada her ay büyük değişimler yaşanıyormuş gibi hissettiren şeylerle, yöneticileriniz öncelikleri değiştirmeye devam edebilir ve size istediğinizi veremeyebilir. İhtiyaçlarınız ve tercihleriniz önemli olsa da daha büyük gerçekliklerin de farkında olursanız daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz.


Kendinize karşı daha nazik olun

Performans göstermek için kendinize çok fazla baskı yapıyor olabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, stres seviyenizi ve sabırsız olma olasılığınızı artırırsınız. Hataların olabileceğini kabul edin, onlardan ders çıkarın ve devam edin. Kendinize en iyi arkadaşınıza göstereceğiniz şefkati gösterin.


İlginizi çekebilir: Nasıl daha sabırlı olunur?


İş-yaşam dengenizi iyileştirin

Çoğu iş yerinde, her biri kendine özgü özelliklere ve tarzlara sahip çeşitli insanlarla üretken bir şekilde çalışmanız beklenir. Bu çeşitlilik bir armağandır — eğer doğru bir şekilde yaklaşırsanız, daha fazlasını öğrenebilir ve tek başınıza veya tıpkı sizin gibi bir avuç insanla çalışmaktan daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak bu tür bir zihniyeti benimsemek ve birlikte en iyi şekilde nasıl çalışılacağını anlamak enerji, zaman ve sabır gerektirir. Tüm iş ve hiç eğlence sizi sabırsız bir insan yapar. Dinlenmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Kendinizi tüketirseniz, meslektaşlarınıza karşı daha fazla hayal kırıklığına uğramanız olasıdır.


Öncelikli görevlere odaklanın

Üretkenliğinizin çoğuna katkıda bulunan görevlerin yüzde 20'sine öncelik verin. Bunu yapmak stresi azaltmanıza ve böylece sabrınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.


İş yerinde sabırlı olmak ve liderlik etmek arasında denge kurmak…

Sabır bir erdem olsa da sınırlarını bilmek önemlidir. Başkaları çizgiyi aştığında iddialı olmalı ve kendinizi savunmalısınız. Aksi takdirde, insanların kötü davranışlarından dolayı onları affedersiniz. Sabır, hesap verebilirliğin eksikliği anlamına gelmez. İnanın ya da inanmayın, sabrınızı kaybetmeden insanları sorumlu tutabilirsiniz. İşte ekibinize sabırsız davranmadan liderlik etmenin yolu:


1- Ekibinize özerklik verin ancak net beklentilerle.


2- Hedefe ulaştığınızdan emin olmak için birebir görüşmeler ayarlayın.


3- Herkes için aynı kuralları kullanın ve bunları nasıl uyguladığınızda tutarlı olun.


4- Beklentilerinizi pazarlık konusu yapmayın.


5- İnsanları sorumlu tutmak için kalıcı olan bir yöntem kullanın. Mesela konuştuklarınızı yazın ve mail atın.


6- Geri bildirimde bulunun ve açık olun.


7- Vasat altı davranış veya performans için net sonuçlar yaratın.


8- İyi çalışmalar için olumlu pekiştirme sunun.


Referanslar

Maggie Wooll. “15 tips on how to be more patient and find your zen”. Şuradan alındı: https://www.betterup.com/blog/how-to-be-more-patient (02.08.2022).


Yeni genelge: İş yerlerinde mobbingin önlenmesi
Yeni genelge: İş yerlerinde mobbingin önlenmesi


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.