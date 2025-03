İş yerinde nasıl sabırlı olunur?

Sabrımız işte birkaç şekilde sınanır. Ya insanlar bizi hayal kırıklığına uğratır ya da yöneticiler, organizasyon veya kendi performansımız bizi hayal kırıklığına uğratır. Kariyer hedefleriniz ve beklentileriniz var ancak yaşadığınız bazı olaylar sizi demoralize ediyor ve sabretmek istiyorsanız bu önerilerimiz işe yarayabilir:

Gerçekçi çalışma hedeflerine ulaşmak için çabalayın

Hedefleriniz çok iddialıysa, başarısız olmanız normaldir. Bunun sinir bozucu olduğunu biliyoruz. Ancak uzun vadeli hedeflerinizi daha küçük kilometre taşlarına bölerseniz, bunlara ulaşma olasılığınız daha yüksektir. Bu ilerleme hissi, uzun vadeli sabrınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, biraz nezaket ve esneklik benimseyin. Belirsiz bir ekonomi ve dünyada her ay büyük değişimler yaşanıyormuş gibi hissettiren şeylerle, yöneticileriniz öncelikleri değiştirmeye devam edebilir ve size istediğinizi veremeyebilir. İhtiyaçlarınız ve tercihleriniz önemli olsa da daha büyük gerçekliklerin de farkında olursanız daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz.

Kendinize karşı daha nazik olun

Performans göstermek için kendinize çok fazla baskı yapıyor olabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, stres seviyenizi ve sabırsız olma olasılığınızı artırırsınız. Hataların olabileceğini kabul edin, onlardan ders çıkarın ve devam edin. Kendinize en iyi arkadaşınıza göstereceğiniz şefkati gösterin.

İş-yaşam dengenizi iyileştirin

Çoğu iş yerinde, her biri kendine özgü özelliklere ve tarzlara sahip çeşitli insanlarla üretken bir şekilde çalışmanız beklenir. Bu çeşitlilik bir armağandır — eğer doğru bir şekilde yaklaşırsanız, daha fazlasını öğrenebilir ve tek başınıza veya tıpkı sizin gibi bir avuç insanla çalışmaktan daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak bu tür bir zihniyeti benimsemek ve birlikte en iyi şekilde nasıl çalışılacağını anlamak enerji, zaman ve sabır gerektirir. Tüm iş ve hiç eğlence sizi sabırsız bir insan yapar. Dinlenmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Kendinizi tüketirseniz, meslektaşlarınıza karşı daha fazla hayal kırıklığına uğramanız olasıdır.

Öncelikli görevlere odaklanın

Üretkenliğinizin çoğuna katkıda bulunan görevlerin yüzde 20'sine öncelik verin. Bunu yapmak stresi azaltmanıza ve böylece sabrınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İş yerinde sabırlı olmak ve liderlik etmek arasında denge kurmak…

Sabır bir erdem olsa da sınırlarını bilmek önemlidir. Başkaları çizgiyi aştığında iddialı olmalı ve kendinizi savunmalısınız. Aksi takdirde, insanların kötü davranışlarından dolayı onları affedersiniz. Sabır, hesap verebilirliğin eksikliği anlamına gelmez. İnanın ya da inanmayın, sabrınızı kaybetmeden insanları sorumlu tutabilirsiniz. İşte ekibinize sabırsız davranmadan liderlik etmenin yolu:

1- Ekibinize özerklik verin ancak net beklentilerle.

2- Hedefe ulaştığınızdan emin olmak için birebir görüşmeler ayarlayın.

3- Herkes için aynı kuralları kullanın ve bunları nasıl uyguladığınızda tutarlı olun.

4- Beklentilerinizi pazarlık konusu yapmayın.

5- İnsanları sorumlu tutmak için kalıcı olan bir yöntem kullanın. Mesela konuştuklarınızı yazın ve mail atın.

6- Geri bildirimde bulunun ve açık olun.

7- Vasat altı davranış veya performans için net sonuçlar yaratın.

8- İyi çalışmalar için olumlu pekiştirme sunun.

