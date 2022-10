İngiltere'de "anne" yerine "doğuran ebeveyn" kararı

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, ayrımcılığa yol açması nedeniyle bazı terimlerin kullanılmaması yönünde karar verdi. Bu terimler arasında "bayanlar ve baylar", "anne", "baba", "ikinci nesil", "gurbetçi", "ekonomik göçmen", "evsiz" ile gibi ifadeler yer alıyor. Yerel Yönetimler Birliği'nin "Anne" yerine kullanılmasını önerdiği kelime ise "doğuran ebeveyn".

"Travma, ırksal travma ve dışlanma deneyimleri, işyerinde LGBTQ+ ve siyah bireyler tarafından daha orantısız bir şekilde ve daha yüksek oranlarda deneyimleniyor" cümlelerini içeren 18 sayfalık Kapsayıcı Dil Kılavuzu geçtiğimiz günlerde konseylere gönderildi.

Kılavuz, "marjinalize edilmiş ve azınlıklaştırılmış geçmişlerden gelen insanlara saygı duymak" dahil olmak üzere 12 ilke içeriyor ve bu kılavuzun, işyeri genelinde "eşitliği, çeşitliliği ve katılımı içeren" dil oyunlarının rolünü anlamalarına yardımcı olacağına inanılıyor.

