İlişkinizi uzun süreli kılacak 5 alışkanlık

İlişki yaşamak sürüdürülmesi zor bir süreç. Çok çaba, fedakarlık ve karşılıklı güven gerektirir. Sağlıklı bir ilişki kurmak yıllar alır ve bazı hatalı kararlar nedeniyle saniyeler içinde bitebilir. Araştırmalar, hayatımızda güçlü ve sağlıklı ilişkilerimiz varsa, fiziksel ve duygusal sağlığımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. İyi ilişkiler size birçok şey öğretebilir ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanıza yardımcı olabilirken kötü bir ilişki sizde iyileşmesi zor olabilecek duygusal yaralar açabilir.

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki, belirli alışkanlıklardan büyük ölçüde olumlu yönde etkilenir. Rutinler oluştururken özellikle ilişkiniz için bilinçli olmalısınız. İşte o rutinlere ekleyebileceğiniz 5 alışkanlık:

1- Partnerinizin tetik noktasını bilin

İlişki içindeyken partnerinizin tetikleyici noktasını anlamaya çalışın. Birbirinizin "tartışma dillerini" öğrenin. Kavga veya tartışma sırasında kendinizi incitici olmaktan çok yararlı şekillerde ifade etmeyi öğrenin. Çatışma zamanlarında içten bir sarılma, çikolata veya içten bir not diğer kişinin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmenizde yardımcı olabilir.

2- Birbirinizi affetmeyi öğrenin

Affederek ilişkiniz daha iyi bir hale getirip içinde daha çok tatmin olacak ve affetmenin de yardımıyla zor zamanları atlatacaksınız. Fiziksel, duygusal ve psikolojik esenliğiniz ilişkinizde affetmeyi uygulayarak da büyük ölçüde geliştirilebilir bir durum. Bir şeylere inat edip tutunmak yerine birlikte oturun ve sakince çözün.

3- Takdir edin

İlişki olgunlaştıkça karşımızdakine dikkat etmeyi bırakırız. Ancak onların hayatımıza katkılarını sık sık kabul etmek ve onları takdir etmek önemlidir. Hakiki iltifatlarda bulunun ve hatalı olduğunuzda özür dilemekten çekinmeyin. Yaptıkları küçük şeyleri kabul etmeyi ve takdir etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Kişi, tanındığı bir ilişki içindeyken özel, değerli ve sevildiğini hisseder. Birine minnettarlığınızı ifade ederek sizin için ne kadar önemli olduklarını bilmelerine izin vermiş olursunuz, bunu ifade etmekten çekinmeyin. Birini ne kadar özel hissettirirseniz bağınız o kadar kuvvetli olur.

4- Alan tanıyın

Alan tanınmazsa ilişki sıkışık hale gelebilir. Partnerinize, duygularını ve duygularını yansıtması ve sindirmesi için zaman vermek çok önemlidir. Çünkü bunu yapmak, tartışma veya kavga etme riskinizi azaltır. Genel olarak alana sahip olmak; duygusal netlik, dönüp kendine bakma şansı ve bir birey veya bir ilişki üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek bir bireysellik duygusu sunar. Bunu bir rutin haline getirin, her gün kendinize biraz zaman ayırın. Gizlilik ve alan, mutlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin anahtarıdır.

5- Romantizmi canlı tutun

Bir ilişkideki taraflar, sağlıklı ve uzun vadeli ilişkilerin her zaman heyecan verici olmadığını anlamalıdırlar. Birbirlerinden gerçekçi beklentileri olmalıdır. Bağlantıyı ve heyecanı yeniden alevlendirmek için her zaman ekstra zaman ve çaba harcayın. Gerektiğinde birbirinize dikkat edin ve duygusal destek verin. Bazen küçük randevulara veya gezilere çıkın ve diğer tarafa biraz sevgi gösterin. Parkta keyifli bir yürüyüş ya da dondurma randevusu da ideal olabilir, her zaman büyük bir organizasyona gerek yok. Unutmayın, en önemli şey birbirinize zaman ayırmak.

