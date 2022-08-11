İlişkinizi uzun süreli kılacak 5 alışkanlık

İşte ilişkinizi daha sağlıklı ve uzun ömürlü kılmak için rutininize dahil edebileceğiniz 5 alışkanlık...

İlişkinizi uzun süreli kılacak 5 alışkanlık
İlişki
11 Ağustos 2022 10:29
ABONE OL

İlişki yaşamak sürüdürülmesi zor bir süreç. Çok çaba, fedakarlık ve karşılıklı güven gerektirir. Sağlıklı bir ilişki kurmak yıllar alır ve bazı hatalı kararlar nedeniyle saniyeler içinde bitebilir. Araştırmalar, hayatımızda güçlü ve sağlıklı ilişkilerimiz varsa, fiziksel ve duygusal sağlığımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. İyi ilişkiler size birçok şey öğretebilir ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanıza yardımcı olabilirken kötü bir ilişki sizde iyileşmesi zor olabilecek duygusal yaralar açabilir.

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki, belirli alışkanlıklardan büyük ölçüde olumlu yönde etkilenir. Rutinler oluştururken özellikle ilişkiniz için bilinçli olmalısınız. İşte o rutinlere ekleyebileceğiniz 5 alışkanlık:


1- Partnerinizin tetik noktasını bilin

İlişki içindeyken partnerinizin tetikleyici noktasını anlamaya çalışın. Birbirinizin "tartışma dillerini" öğrenin. Kavga veya tartışma sırasında kendinizi incitici olmaktan çok yararlı şekillerde ifade etmeyi öğrenin. Çatışma zamanlarında içten bir sarılma, çikolata veya içten bir not diğer kişinin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmenizde yardımcı olabilir.


2- Birbirinizi affetmeyi öğrenin

Affederek ilişkiniz daha iyi bir hale getirip içinde daha çok tatmin olacak ve affetmenin de yardımıyla zor zamanları atlatacaksınız. Fiziksel, duygusal ve psikolojik esenliğiniz ilişkinizde affetmeyi uygulayarak da büyük ölçüde geliştirilebilir bir durum. Bir şeylere inat edip tutunmak yerine birlikte oturun ve sakince çözün.


İlişkinizin uzun süreli olacağına dair 6 işaret
İlişkinizin uzun süreli olacağına dair 6 işaret İlişkinizin uzun sürüp sürmeyece...
İlişkinizin toksik olduğunun işaretleri Sizi yoran ve mutsuz eden toksik...


3- Takdir edin

İlişki olgunlaştıkça karşımızdakine dikkat etmeyi bırakırız. Ancak onların hayatımıza katkılarını sık sık kabul etmek ve onları takdir etmek önemlidir. Hakiki iltifatlarda bulunun ve hatalı olduğunuzda özür dilemekten çekinmeyin. Yaptıkları küçük şeyleri kabul etmeyi ve takdir etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Kişi, tanındığı bir ilişki içindeyken özel, değerli ve sevildiğini hisseder. Birine minnettarlığınızı ifade ederek sizin için ne kadar önemli olduklarını bilmelerine izin vermiş olursunuz, bunu ifade etmekten çekinmeyin. Birini ne kadar özel hissettirirseniz bağınız o kadar kuvvetli olur.


4- Alan tanıyın

Alan tanınmazsa ilişki sıkışık hale gelebilir. Partnerinize, duygularını ve duygularını yansıtması ve sindirmesi için zaman vermek çok önemlidir. Çünkü bunu yapmak, tartışma veya kavga etme riskinizi azaltır. Genel olarak alana sahip olmak; duygusal netlik, dönüp kendine bakma şansı ve bir birey veya bir ilişki üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek bir bireysellik duygusu sunar. Bunu bir rutin haline getirin, her gün kendinize biraz zaman ayırın. Gizlilik ve alan, mutlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin anahtarıdır.


5- Romantizmi canlı tutun

Bir ilişkideki taraflar, sağlıklı ve uzun vadeli ilişkilerin her zaman heyecan verici olmadığını anlamalıdırlar. Birbirlerinden gerçekçi beklentileri olmalıdır. Bağlantıyı ve heyecanı yeniden alevlendirmek için her zaman ekstra zaman ve çaba harcayın. Gerektiğinde birbirinize dikkat edin ve duygusal destek verin. Bazen küçük randevulara veya gezilere çıkın ve diğer tarafa biraz sevgi gösterin. Parkta keyifli bir yürüyüş ya da dondurma randevusu da ideal olabilir, her zaman büyük bir organizasyona gerek yok. Unutmayın, en önemli şey birbirinize zaman ayırmak.


Referans: "5 habits to make your relationship long-lasting". Şuradan alındı: https://www.hindustantimes.com/lifestyle/relationships/5-habits-to-make-your-relationship-longlasting-101659447498650.html. (2 Ağustos 2022).


Sağlıklı tartışmanın formülü
Sağlıklı tartışmanın formülü
Özür dilemek evliliği güçlendiriyor Son zamanlarda yapılan araştırma...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.