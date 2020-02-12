Psikoloğuma aşık oldum!

Yaklaşık 3 yıldır psikoloğa gidiyorum. Volkan Bey bence işini harika yapan bir insan. Onunla dünyam bambaşka oldu. Her hafta yanına gitmek için sabırsızlanıyorum. Bunu ona söylemeye de çekiniyorum çünkü bunu bir hastalık olarak görmesinden korkuyorum. Ama beni anlıyor gibi. Zaman zaman ona kızgın oluyorum bunu anlamadığı için. Sanırım ona aşığım... Gerçi gelip itiraf ediyorsam aşığımdır öyle değil mi? Beraber olsak harika bir ilişkimiz olur. Bu konuda onu ikna edebilir miyim bilmiyorum. Birkaç kez onu takip ettim ettim ama yarı yola gelince utanıp takibimden vazgeçtim. Evinin nerede olduğunu bilmiyorum. Belki sevgilisi de vardır. Belki de yoktur. Of kafam çok karışık ama ona çooookkk aşığım!
Rumuz: Aşık
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CndelCevapla
bence evli olup olmadığını bir sevgilisi olup olmadığını öğrenCevapla
internette tüm okuduklarımdan öğrendiğim şu: bir erkek bir kadını çok beğenirse ne yapar ne eder tanışmanın bir yolunu bulur. aslında kadınların bir şey yapmasına gerek yok. isteyince erkeklerin aşık oldukları kadınların kapısında paspas olduklarını da biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz ve okuyoruz. kadının katkıları ile başlayan ilişkilerde acaba diyorum erkek kadına aşık falanda mı olmuyor ? bir yerde okumuştum. eğer erkeğin beğendiği kadın tipine girmiyorsanız ne yaparsanız yapın size aşık olmayacaktır diyordu. esmer delisi bir erkek gidip de sarışına aşık olmazmış. mesela gibi gibi...Cevapla