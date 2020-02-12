Psikoloğuma aşık oldum

Psikoloğuna aşık olan okurumuzun itirafları...

Yaklaşık 3 yıldır psikoloğa gidiyorum. Volkan Bey bence işini harika yapan bir insan. Onunla dünyam bambaşka oldu. Her hafta yanına gitmek için sabırsızlanıyorum. Bunu ona söylemeye de çekiniyorum çünkü bunu bir hastalık olarak görmesinden korkuyorum. Ama beni anlıyor gibi. Zaman zaman ona kızgın oluyorum bunu anlamadığı için. Sanırım ona aşığım... Gerçi gelip itiraf ediyorsam aşığımdır öyle değil mi? Beraber olsak harika bir ilişkimiz olur. Bu konuda onu ikna edebilir miyim bilmiyorum. Birkaç kez onu takip ettim ettim ama yarı yola gelince utanıp takibimden vazgeçtim. Evinin nerede olduğunu bilmiyorum. Belki sevgilisi de vardır. Belki de yoktur. Of kafam çok karışık ama ona çooookkk aşığım!

Rumuz: Aşık

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