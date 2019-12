Nasıl iyi sevgili olunur?

İyi bir sevgili olmak istiyorsanız bu söylediklerimize kulak verin!

İçinizdeki tanrıçayı ortaya çıkarıp, kendi stilinizi yaratırsanız onun şimdiye kadar birlikte olduğu her kadından daha özel bir yer edinebilirsiniz. Tabii bir de kişiliğiniz nasıl şekillenmiş olursa olsun, görmezden gelmemeniz gereken gerçekler var:

Ne demek istiyorsanız, onu söyleyin

Kadınlar erkeklerden daha farklı bir düşünce yapısına sahip oldukları için kendilerini ifade etmek istedikleri bazı zamanlarda aşırı hassas olup panikleyebilir ve ortalığı daha fazla karıştırabilirler. Tam olarak söylemek istediğiniz şeyi ifade etmenin tehditkar olmayan şekillerinin de olduğunu bilmelisiniz. Çoğu terapist bu tür durumlarda ‘… yaptığında, … hissediyorum’ kalıbını denemenizi öneriyor. Bu onları kızdırmadan, kendinizi anlatmanızı sağlayacaktır. Ve eğer size nasıl hissettiğinizi sorarlarsa, gerçekten ‘iyi’ değilseniz, asla iyi olduğunuzu söylememelisiniz. Zihin oyunları erkeklerin hoşuna gitmez, onları yorar. Karşılarında kendileri gibi açık ve net konuşan bir kadın bulmak her zaman hoşlarına gidecektir.

Onun da bir insan olduğunu unutmayın

Eğer yorgun, sinirli ya da üzgünse, bırakın bu duyguları yaşasın. Erkeklerin de etraflarındaki dünya ile arada sırada bağını koparmaya hakkı vardır. Her mutsuz olduğunda ya da içine kapandığında bunu kendinize ya da ilişkinize dair bir tehdit olarak algılamamlısınız. Nezaket gösterin.

Sürpriz, hayatın baharatıdır

Bu fikir ilişkinizin her cephesine uygulanabilir. Ondan erken kalkıp çıkmanız gerektiğinde kendisine bırakacağınız ufak bir not da olabilir, her zaman yapmak istediği paraşüt atlamasında kendisine eşlik etmeniz de. Sizinle ilkler yaşamasını sağlayın, yanınızda korkularıyla yüzleşmesini sağlayın. Zamanla, bu deneyimler ve paylaşılan duygusal güvenlik açığı ikiniz arasındaki bağı güçlendirecektir.

Onu güçlendirin

Bu kendiliğinden gelişmesi gereken bir durum olsa da eğer bir adım ileri gitmek için efor sarfetmek isterseniz, yaptığınıza pişman olmazsınız. İstenildiğinizi bilmek nasıl hoşunuza gidiyorsa, aynı şey onun için de geçerli. En çok hoşunuza giden özelliklerini, fiziksel ya da zihinsel olarak, birer iltifat kaynağı olarak kullanmaktan çekinmeyin. Bunları duydukça kendini daha çok geliştirecek ve olduğundan daha iyi, daha güçlü bir insan olacak. Kim bunu sağlayan insana karşı koyabilir ki?

Merakınızı muhafaza edin

Aslında bu tanıştığınız herkes için geçerli olmalıdır. Herkesten öğrenilecek bir şeyler vardır. Dolayısı ile yeni insanlarla iletişim kurmaya kendinizi kapatmamalısınız. Her diyalog değerli ve ilgi çekicidir. Partneriiniz için de aynı şey geçerli. Onun da size öğretebileceği pek çok şey ve becerilerinizi geliştirmek için sağlayacağı pek çok katkı olabilir. Bunu değerlendirin. Üstelik böyle bir paylaşım unutulmaz deneyimlere gebedir.

Özel hediyeler

Ona bir hediye seçerken kişiliğini, zevklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun. Bir erkeğe ne alınır değil, sevgilimin hoşuna ne gider aklınızdaki soru olmalıdır. İlişkinizi temsil eden tercihler de güçlü sürprizler olacaktır.

Ortak yapılacaklar listesi

Bir birey olarak kendinize has yapılacaklar listeniz olması doğal ama birlikte yapılacaklar listesi oluşturmak bir ilişki için besleyicidir. Onun tercihlerini paylaşmak ve bunlarla ilgili çaba harcamak unutulmaz anılar yaratmanıza yarar.

Savaşma seviş!