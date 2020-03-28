Çiftlerin en çok kavga ettiği 7 konu

Şu ‘arkadaş’ınla fazla zaman geçiriyorsun

Kıskançlık en büyük ilişki katillerinden biridir. Ara sıra herkes biraz kıskançlık yapabilir, bu ilişkiye ve beraber olduğunuz insana tutku ile bağlı olduğunuzu gösterir. Ama alışkanlık ya da takıntı haline gelirse, tehlikeli hal alır. Örneğin arkadaşlarıyla çıktığında onu sürekli arıyor ya da mesaj atıyorsanız, kendinize bir dur demeli ve bunun altındaki sebepler ile yüzleşmelisiniz. Küçük adımlarla da başlasanız, sevdiğiniz insanın da bu rahatsız edici tutumdan kurtulmak için çaba harcadığınıza şahit olması gereklidir. Hayatınıza objektif bir gözle bakarak öz-değerleriniz üzerinde çalışın; kendinize güveninizi artıracak fiziksel bir aktiviteye başlayabilir ya da bir terapist ile konuşmak ve destek almak isteyebilirsiniz