Bencil insanlarla başa çıkmanın 10 harika yolu

Bencil insanlar onların üstünlüğünü kabul etmezseniz sizden asla hoşlanmazlar. Eğer etrafınızda benzer karakterler varsa işte sizin için birkaç başa çıkma yöntemi.

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Başkalarını &ouml;nemsemediklerini kabul edin Bencil bir insanla başa &ccedil;ıkabilmeniz i&ccedil;in verilebilecek ilk &ouml;neri kendinizi kandırmamanız gerektiğidir. Benmerkezci bir insan asla sizin ihtiya&ccedil;larınıza &ouml;ncelik vermez. Bu sevgili y ada arkadaş sizin i&ccedil;in ne kadar &ouml;nemli olursa olsun, onun asla başkalarının duyguları ya da refahına &ouml;nem vermeyeceğini bilmelisiniz. C&ouml;mert ve &ccedil;ekici oldukları zamanlar olabilir ama genellikle d&uuml;ş&uuml;nceli ve saygılı olma becerileri yoktur. Bu bilgi sizi ilişkinin neresinde durduğunuz konusunda aydınlatmıştır umarız.
Kategori : İlişki
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Başkalarını önemsemediklerini kabul edin

Bencil bir insanla başa çıkabilmeniz için verilebilecek ilk öneri kendinizi kandırmamanız gerektiğidir. Benmerkezci bir insan asla sizin ihtiyaçlarınıza öncelik vermez. Bu sevgili y ada arkadaş sizin için ne kadar önemli olursa olsun, onun asla başkalarının duyguları ya da refahına önem vermeyeceğini bilmelisiniz. Cömert ve çekici oldukları zamanlar olabilir ama genellikle düşünceli ve saygılı olma becerileri yoktur. Bu bilgi sizi ilişkinin neresinde durduğunuz konusunda aydınlatmıştır umarız.

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Yorumlar
1
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0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    17 Temmuz 2015 Cuma 18:10

    Ah evet..Benim babam da akrabalarimiz da cok benciller ne yapsak ikna olmuyorlar saplantili ve cahil fikirlerini dayatiyorlar.Babam bu sig bencilligyle kadinlari anlayszligi,herseyine karismasi,anneme soz hakki tanimayasindan cok magdur ve tansiyon hastasi oldu.Cok inatci ve vicdansz..Ozlem Ozmen./

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