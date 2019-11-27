Bencil insanlarla başa çıkmanın 10 harika yolu

Başkalarını önemsemediklerini kabul edin
Bencil bir insanla başa çıkabilmeniz için verilebilecek ilk öneri kendinizi kandırmamanız gerektiğidir. Benmerkezci bir insan asla sizin ihtiyaçlarınıza öncelik vermez. Bu sevgili y ada arkadaş sizin için ne kadar önemli olursa olsun, onun asla başkalarının duyguları ya da refahına önem vermeyeceğini bilmelisiniz. Cömert ve çekici oldukları zamanlar olabilir ama genellikle düşünceli ve saygılı olma becerileri yoktur. Bu bilgi sizi ilişkinin neresinde durduğunuz konusunda aydınlatmıştır umarız.
Süresi : 01:11 İzlenme : 3582
Süresi : İzlenme : 1945
Süresi : 01:34 İzlenme : 1641
Süresi : 04:26 İzlenme : 4785
Süresi : 01:04 İzlenme : 2084
Ah evet..Benim babam da akrabalarimiz da cok benciller ne yapsak ikna olmuyorlar saplantili ve cahil fikirlerini dayatiyorlar.Babam bu sig bencilligyle kadinlari anlayszligi,herseyine karismasi,anneme soz hakki tanimayasindan cok magdur ve tansiyon hastasi oldu.Cok inatci ve vicdansz..Ozlem Ozmen./Cevapla