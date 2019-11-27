Bencil insanlarla başa çıkmanın 10 harika yolu

Başkalarını önemsemediklerini kabul edin

Bencil bir insanla başa çıkabilmeniz için verilebilecek ilk öneri kendinizi kandırmamanız gerektiğidir. Benmerkezci bir insan asla sizin ihtiyaçlarınıza öncelik vermez. Bu sevgili y ada arkadaş sizin için ne kadar önemli olursa olsun, onun asla başkalarının duyguları ya da refahına önem vermeyeceğini bilmelisiniz. Cömert ve çekici oldukları zamanlar olabilir ama genellikle düşünceli ve saygılı olma becerileri yoktur. Bu bilgi sizi ilişkinin neresinde durduğunuz konusunda aydınlatmıştır umarız.