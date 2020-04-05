İlişkiyi canlandırmak için neler yapılmalı?

"İlişkiyi heyecanlandırmanın yolları nelerdir?" sorusu aklınızdan geçiyorsa... İşte ilişkinizi canlandıracak öneriler...

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İlişkinizi canlı tutmanın 7 yolu

Her ne kadar uzun yıllar aynı kişiyle birlikte olmak muhteşem olsa da her uzun şey gibi aşk da monotonlaşabiliyor. Her gece TV karşısında uyuklayarak oturmak istemiyor ve ilişikinizi heyecanlandirmak istiyorsanız işte size birkaç öneri...

 

Yolculuğa çıkın

Birlikte yolculuğa çıkmak bir ilişkiyi candırmanın en iyi yollarından biridir. İkinizin de  zevk alabileceği bir tatil, aşkınıza hareket katmak icin birebir olacaktır. Zamanınız ya da bütçeniz kısıtlı diye üzülmeyin yakın bir yerlerde hafta sonu kaçamağı bile size iyi gelecektir.

 

Sıradan akşamları geride bırakmak elinizde

Yemek yap, bulaşık yıka, çocukları yatır derken her akşam ayni kısır döngü içinde bunalıyorsanız eğer ara sıra akşam kaçamağı yaparak bu rutini biraz da olsa kırın. Eğer çocukları bırakacak yeriniz yoksa üzülmeyin, çocuklar yattıktan sonra dışarıdan yemek söyleyin, mum ışığı ve güzel bir müzik eşliğinde sıradan bir akşamı romantik bir geceye çevirin.

 

Dokonun!

İnsan dokunuşu kadar hiçbir şey tahrik edici olamaz. Hafif bir müzik, loş bir oda ve güzel kokulu masaj yağı ile birbirinize masaj yaparak hem rahatlayacak hem de birbirinize daha çok bağlanacaksınız.

 

Doğa yürüyüşü iyi gelir

Doğada yürüyüşe gitmek ilişkiniz için özel bir deneyimdir. Manzarası güzel yan yana yürüyebileceğiniz bir yeri seçin. Engebeli patikalarda birbirinize yaslanarak ya da birbirinizin elini tutarak doğanın içinde engelleri aşmak birbirinizi daha iyi tanımanıza yardım edecektir.

 

BİRBİRİNİ SEVEN HER ÇİFTİN YAPTIĞI 10 ŞEY

 

Doğada başbaşa kalın

Kamp yapmak da kulağa çok romantik gelmese de bir kere yaptiktan sonra bunun ilişkinizi ne kadar alevlendirdiğini göreceksiniz. Doğada başbaşa sadece gökyüzu, ateş ve siz bir de uyku tulumlarınız. Birbirinizi ısıtmak için sarılmışşınız. Bundan daha romantik ne olabilir?

 

Küçük hediyeler herkesi mutlu eder

Çok pahalı olmayan, hiç beklenmedik bir zamanda verilen küçük, düşünceli hediyeler ilişkinizi canlandırmada çok etkili olacaktır. Küçük bir kutu çikolata, bir kutu dondurma bile sevgilinizin/ eşinizin mutlu ve müteşekkir olmasına yetecektir.

 

Notlar yazın

Sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi bilse de ara sıra yazılan küçük notlarla bunu hatırlatmak emin olun ki ilişkinizi hareketlendirecektir. Aynaya yapıştıracağınız ya da çantasına iliştireceğiniz küçük sürpriz notlar gününün güzel geçmesine neden olacaktır.

 

İlişkinizi canlandırmak için pahalı sürprizlere, otobüslerin üzerine yazacağınız kocaman reklam ilanlarına ihtiyacınız yok. Ufak jestler ya da kisa seyahetler size birbirinize daha cok bağlayıp unuttuğunuz duyguları geri getirecektir.  

 

ROMANTİZMİ CANLI TUTMANIN YOLLARI

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