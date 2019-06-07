İletişim çok ince bir çizgidir

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İletişim çok ince bir çizgidir
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İletişim konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Karşı tarafı rahatsız etmeyen bir dinleyici ve sözcü olmanız gerekiyor. Mesela, bu vereceğim örneği ilk fırsatta denemelisiniz: Karşınızdaki insan size bir şeyler anlatırken, siz sık sık o kişinin alnına bakın. Karşı taraf bu durumdan çok rahatsız olacak, belki anlatmaya devam edecek, ancak öz güveninin yerle bir olma ihtimali yüksek. O sıra kayıttan konuşacak size belki, oradan ayrıldığında aklında kalan tek şey, yanınızda ne kadar rahatsız olduğu olacaktır. Karşı tarafa kendini iyi hissettiremeyeceksiniz, bu durum bir dostluğa ilk adımda olursa, aynı zamanda son adımı olabilir.

 

Dün göz kontağından bahsetmiştik, göz kontağını iyi kullanmak önemli. Çünkü bunun farklı çeşitleri var. Örneğin; bir iş görüşmesi için gittiğinizde karşınızdaki kişiye sevgilinizin gözüne baktığınız gibi bir kontak kurmanız anlamsız ve yersizdir. O durumda kararlı ve kendinden emin bir şekilde olup, o şekilde kontak kurmalısınız. Tam tersini düşünelim. Sevgilinizle kontak kurarken, iş görüşmesindeki gibi olmamalı, her şey yerinde, zamanlı ve doğru olmalı. Beden diline hakim olmak, iletişimin önemli noktalarından biridir. Şuna çok dikkat ederim; bir şeyler anlatırken karşı taraf ellerini bağlayıp dinlemeye devam ederse, o kişinin aslında beni dinlemediğini anlar ve iletişimi çok uzatmadan sonlandırırım. Tabii, tek taraflı düşünmemek gerekir, özel bir sorunu vardır, kafasını çok kurcalıyor olabilir ve o an dikkatini size veremez. Size sözlü bir şekilde ifade etmesi gerekmez, bunu siz anlamalısınız, anlamanız için beden dilini iyi analiz etmeniz gerekmektedir. Siz konuşurken karşı taraf sözünüzü kesip bir şeyler söylemeye çalışırsa, kesinlikle söze devam etmeyin. Bırakın önce aklındakini o an söylesin ve kurtulsun. Bu durumda susmaz ve onu susturup devam ederseniz, sadece kendi söyleyeceği şeye odaklanıp sizi dinlemeyecektir. Sözünüzün bitmesi için bekleyecek, siz konuşurken kafasında anlatacağı olayı kurduğu için tek kelimeye bile dikkat etmeyecektir. Tabii, iletişimlerde karşı tarafın sözünü kesmeye çalışmak yanlış bir durumdur, o sıra hiç bir şey düşünmeyin, o ana odaklanın sadece.

 

İletişim çok ince bir çizgidir, bir adım ötesi veya berisi farklı durumlara neden olabilir. İletişim kurmak isterken karşı tarafı bilerek veya bilmeyerek manipüle edebilirsiniz. Ne yazık ki günümüzde birçok firma, kullandığı iletişim görselleriyle insanları manipüle etmektedir. Çok ilginç ama iletişim kanalları ve yöntemlerini, kötü amaçlı kişi veya kurumlar kendi çıkarları doğrultusunda, bir topluluğu manipüle etmek için yıllardır kullanmıştır. Bu durumdan habersiz yaşamına devam edenler de fazladır tabii. Mesela, X bir gözlük firması billboard’lara reklam veriyor, 1 gözlük alınca 2. gözlük %50 indirimli ve kampanya süresi kısa. İhtiyacınız olmasa bile gidip o gözlüğü alırsınız veya alma ihtiyacı duyarsınız, neden mi? “Kısa süreli bir kampanya ve avantajlı şu tarihten sonra eski fiyata dönecek, hemen almam gerek” diye düşünürsünüz. Ama sizin ihtiyacınız yok, ihtiyaç dahilinde alınan bir ürün değil bu, firma sizi fark ettirmeden manipüle etti. Gözlük firması örneği verdim ama bildiğiniz üzere bu indirimleri birçok marka yapıyor. Sonuç olarak, iletişim kanallarını kullanıp size zarar verebilir. Bunları iyi analiz etmek gerekiyor, biz insanları diğer canlılardan ayıran en büyük özellik “düşünebiliyor olmamız”. Bunu hayatımızın her anında kullanmamız gerekiyor.

 

 

Emre Gençoğlu 

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