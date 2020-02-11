İkizden ikize transfüzyon sendromu nedir?

Bazı çoğul gebeliklerde karşılaşılabilen durumlar, ikiz bebek bekleyen aileler için endişe verici olabiliyor. Kısaca İİTS olarak anılan İkizden İkize Transfüzyon Sendromu bunlardan biri. Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte detayları...

+ Sonra Oku
İkizden ikize transfüzyon sendromu nedir?

İkizden ikize transfüzyon sendromu nedir?

İkiz gebelikler ilgi çekici oldukları gibi aynı zamanda anne ve bebekler açısından bir takım riskler de içerirler. Bu risklerden biri de ikizden ikize transfüzyon sendromudur. Neden geliştiğine dair çok fazla bilgi sahibi olunmayan bu sendrom bebekler açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilir. İkizden ikize trasfüzyonun önleyici bir tedavisi yoktur ancak düzenli takip edilebilir ve duruma göre planlama yapılabilir.

 

Tek yumurta ikizlerinin, monokoriyonik olanlarında yani tek plasentayı paylaşan ikizlerde görülür. Görülme oranı yüzde beş ile on arasındadır. Monokoriyonik ikizler tek bir plasentayı iki farklı kordondan beslenerek paylaşırlar ve kordonlar arasında damarsal ilişkiler bulunur. Bu damarlar arasında akışın bozulmasıyla ikizden ikize transfüzyon sendromu oluşur.

 

İİTS'da bebeklerden biri kanı diğer bebeğe pompalar ve bu bebeğe “verici bebek” denir. Pompalanan kanı alan bebeğe ise “alıcı bebek” denir. İkizden ikize transfüzyon sendromu, akut durumlar dışında yavaş ilerleyen bir sendromdur ve genellikle gebeliğin ikinci trimestrinde ya da üçüncü trimestrin başında görülür.

 

İİTS'yi akla getiren, gebede oluşabilecek bulgular şöyledir:

  • Ani kilo alımı
  • Karın çevresinde ani büyüme
  • Rahmin hızla genişlemesi hissi
  • Karında zamansız kasılmalar, deride gerginlikler
  • Erken gebelikte el ve ayaklarda ödem

 

İİTS'yi akla getiren, ultrasonda rastlanabilecek bulgular ise şöyledir:

  • Eğer iki kese varsa, amniyotik sıvılarda belirgin eşitsizlik
  • Fetüs ölçümlerinde belirgin eşitsizlik
  • Kordon genişliklerinde belirgin eşitsizlik
  • Kordonlardaki kan akış hızında belirgin eşitsizlik
  • Alıcı bebekte kalp yetmezliği
  • Bebeklerden birinde cilt ödemi, akciğerlerde sıvı toplanması, karın boşluğunda sıvı toplanması olması

 

Bu bulgular İİTS göstergesi olabileceği gibi başka durumlarla da ilgili olabilir. Bu nedenle İİTS olasılığı görüldüğünde düzenli ultrason takibi yapılarak durum değerlendirilir.

 

İkizden İkize Transfüzyon Sendromu’nun tedavisi nasıl olur?

İİTS çok farklı şiddetlerde olabilir. Akut olarak gelişebildiği gibi, hamilelik süresince yavaş yavaş da ilerleyebilir. Bu nedenle yaşama oranları yüzde yirmi ile yüzde seksen arasında değişmektedir. İİTS tanısı konduktan sonra doğuma kadar gerekirse haftada bir ultrason kontrolü gerçekleştirilmelidir.

 

En sık kullanılan yöntem amniyotik sıvının tahliye edilmesidir. Annenin karnından iğne ile girilerek alıcı bebeğin kesesindeki sıvı azaltılır. Bu işlem gerektikçe yapılır. Bu işlem yüzde sekiz oranında komplikasyonla sonuçlanabilir. Bu komplikasyonlar enfeksiyon, erken doğum, zarların yırtılması ya da plasentanın ayrılması olarak görülebilir. Bu yönteme göre daha yeni ve daha nadir kullanılan bir diğer yöntem de lazer uygulamasıdır. Lazer ile plasenta damarlarında oluşan farklı akıma engel olunması amaçlanan bu yöntem, daha risklidir ancak amniyotik sıvı tahliyesiyle benzer yaşam oranlarına sahiptir.

 

Diğer bir tedavi yöntemi ise keseler arasındaki zarın yırtılarak, sıvının serbest dolaşımını sağlamak ve suyu azalan bebeğe bir miktar avantaj sağlamaktır. Yüksek başarı sağlanan bu yöntem ağır ilerleyen İİTS'da ve erken doğumun ertelenmesi için çabalanan gebeliklerde sık kullanılır.

 

İkizden ikize trasfüzyon sendromunun görüldüğü ve doğumla sonuçlanan vakalarda, doğumdan sonraki 48 saat içinde bebeklerin nörolojik olarak detaylı olarak incelenmeleri gerekmektedir.

 

Referanslar: "İkizden İkize Transfüzyon Sendromu Ve Hemşirelik Yaklaşımları" (2008) Özlem Demirel Bozkurt, Ümran Sevil. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu. 
Şuradan alındı:  http://hemsirelik.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt1sayi2aralik2008/60_68.pdf

Dr. Alper Mumcu “İkizden İkize Transfüzyon Sendromu (TTTS)".

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Riskli gebelik yaşayanlara özel bir alan: Perinatoloji
Riskli gebelik yaşayanlara özel bir alan: Perinatoloji
Erkek infertilitesi nedir ve nasıl anlaşılır?
Erkek infertilitesi nedir ve nasıl anlaşılır?
Doğuma giderken neler alınır?
Doğuma giderken neler alınır?
Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?
Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?
Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi
Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi
Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?
Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?
Anne karnında ters duran bebek için...
Anne karnında ters duran bebek için...
İlk ve ikinci hamilelik arasındaki farklar
İlk ve ikinci hamilelik arasındaki farklar

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?
    Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 2473

  • Bebek banyosu nasıl yaptırılır?
    Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X