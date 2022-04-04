İdrar tutmanın zararları nelerdir?

Bazı durumlarda umumi tuvaletleri kullanmak istemiyor olabilirsiniz ancak idrarınızı tutmak size düşündüğünüzden daha fazla zarar veriyor olabilir.

İdrar tutmanın zararları nelerdir?
Sağlık
04 Nisan 2022 Pazartesi

Tuvaleti kullanmak için hiç uzun süre bekleyip mesaneniz patlayacakmış gibi hissettiniz mi? Vücudunuzun uyarı sinyallerini görmezden gelmek ve idrarınızı çok uzun süre tutmak, mesanenize ve genel sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Sağlıklı bir insan mesanesi, kapasiteye ulaşmadan önce 400 ila 500 mililitre idrar veya yaklaşık 2 bardak tutabilir. Sağlıklı bir mesane esneyip daha büyük hacimlerde idrarı barındırabilse de, düzenli aralıklarla idrara çıkmak çok önemlidir.


İdrar tutmanın zararları nelerdir?

Vücudunuzdaki tüm kan böbreklerinizden süzülür ve kanınızdaki metabolik atık ürünler idrarınızla atılır. İdrar yapmamak, metabolik anormalliklere ve elektrolit sorunlarına neden olabilir ve bu da uzun vadede böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bunun dışında idrar tutarsanız ve mesanenizi iyi boşaltmıyorsanız veya yeterince sık boşaltmıyorsanız, idrar stazı denilen duruma oluşabilir ve idrar yolu enfeksiyonu geliştirebilirsiniz. Mesane bir kas bütünüdür ve zamanla güçsüzleşebilir, bu da idrar kaçırmaya veya mesanenin boşalmasına neden olabilir. Nadir ve ciddi durumlarda, idrarı çok uzun süre tutmak mesane yırtılmasına neden olabilir.


İdrar kaçırma problemi kapınızı çalabilir
İdrar kaçırma problemi kapınızı çalabilir

Ne sıklıkta idrar yapmalısınız?

Mesaneniz size dolu olduğunu ve gitmeniz gerektiğini söylüyorsa, bu uyarıyı her zaman dinlemekte fayda var. Bu iletişim, genellikle beyninizin ve mesanenizin iletişim kurduğuna dair iyi bir sinyaldir. İdeal olarak ihtiyaç duysanız da duymasanız da 3 saatte bir mesaneninizi boşaltmak iyi bir fikirdir.


Referans:

“How long is it safe to hold your urine?”. Şuradan alındı: https://www.piedmont.org/living-better/how-long-is-it-safe-to-hold-your-urine


İdrar yolu enfeksiyonu hakkında her şey!
İdrar yolu enfeksiyonu hakkında her şey!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.