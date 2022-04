Tuvaleti kullanmak için hiç uzun süre bekleyip mesaneniz patlayacakmış gibi hissettiniz mi? Vücudunuzun uyarı sinyallerini görmezden gelmek ve idrarınızı çok uzun süre tutmak, mesanenize ve genel sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Sağlıklı bir insan mesanesi, kapasiteye ulaşmadan önce 400 ila 500 mililitre idrar veya yaklaşık 2 bardak tutabilir. Sağlıklı bir mesane esneyip daha büyük hacimlerde idrarı barındırabilse de, düzenli aralıklarla idrara çıkmak çok önemlidir.

İdrar tutmanın zararları nelerdir?

Vücudunuzdaki tüm kan böbreklerinizden süzülür ve kanınızdaki metabolik atık ürünler idrarınızla atılır. İdrar yapmamak, metabolik anormalliklere ve elektrolit sorunlarına neden olabilir ve bu da uzun vadede böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bunun dışında idrar tutarsanız ve mesanenizi iyi boşaltmıyorsanız veya yeterince sık boşaltmıyorsanız, idrar stazı denilen duruma oluşabilir ve idrar yolu enfeksiyonu geliştirebilirsiniz. Mesane bir kas bütünüdür ve zamanla güçsüzleşebilir, bu da idrar kaçırmaya veya mesanenin boşalmasına neden olabilir. Nadir ve ciddi durumlarda, idrarı çok uzun süre tutmak mesane yırtılmasına neden olabilir.

Ne sıklıkta idrar yapmalısınız?

Mesaneniz size dolu olduğunu ve gitmeniz gerektiğini söylüyorsa, bu uyarıyı her zaman dinlemekte fayda var. Bu iletişim, genellikle beyninizin ve mesanenizin iletişim kurduğuna dair iyi bir sinyaldir. İdeal olarak ihtiyaç duysanız da duymasanız da 3 saatte bir mesaneninizi boşaltmak iyi bir fikirdir.

