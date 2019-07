Hava kirliliği kısırlığa yol açabilir mi?

Son zamanlarda tamamlanan bir araştırmaya göre hava kirliliğinin doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptandı.

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin kanser ve kardiyovasküler hastalıkların riskinin artmasına (1) ek olarak, kadınların doğurganlığını da etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği yıllık toplantısında bu ay sunulan yeni çalışma, 1.300'den fazla İtalyan kadının hormon ölçümlerine dayanıyor. Araştırmacılar, bu kadınların Anti-Müllerian hormon (AMH) düzeylerini 10 yıl boyunca ölçtüler.

Anti-Müllerian hormonu (AMH), yumurtalıkların foliküler hücreleri tarafından salgılanan bir proteindir. AMH seviyesine bakılarak kadınların "yumurtalık rezervi" ve doğurganlığı bulunur. Bu nedenle, geçmiş araştırmalar, yüksek AMH seviyelerinin yaşla ilişkili olduğunu göstermiştir. (2) Ayrıca, sigara içmenin de AMH seviyelerini düşürdüğü görülmüştür. (3)

Yeni sunulan bu araştırmada (4), kadınların AMH verilerini her katılımcının coğrafi konumundan elde edilen çevresel verilerle birleştirildi. 10 yıllık veri toplanmasından sonra, araştırmacılar yumurtalık rezervinin yüksek hava kirliliğinden olumsuz etkilendiğini buldular. Diğer bir deyişle, kadınların AMH düzeyleri, kirlilik seviyeleri arttığında azaldı.

İtalya'daki Modena Üniversitesi’nden Antonio La Marca "Çalışmamızda yüksek düzeyde hava kirletici maddeler bulunan bir alanda yaşamanın, yumurtalık rezervi riskini iki veya üç kat artırdığı sonucunu ortaya çıkardı" dedi.

Geçmişte yapılan araştırmalar hava kirliliğinin ayrıca sperm kalitesini düşürdüğünü, doğurganlık tedavilerinin başarısız olma ihtimalini arttırdığını ve hamile kalmayı başaranlarda düşük ve ölü doğum riskini artırabileceğini göstermiştir.

Doğal olarak doğurganlığınızı artırmak için yapabileceğiniz başka yaşam tarzı değişiklikleri de var elbette, ancak bu araştırma çevresel toksinlerden kaçınmanın bir öncelik olması gerektiğini öne sürüyor.

