Hatayda 6 Şubat depremlerinin 1. yılında "Sessiz Yürüyüş"

Hatay'da 6 \u015eubat 2023'te meydana gelen depremlerde ya\u015famlar\u0131n\u0131 yitirenler "Sessiz Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f" program\u0131yla an\u0131ld\u0131.. Bir grup vatanda\u015f da ellerinde me\u015fale, \u00e7i\u00e7ek ve buhurlarla Vali \u00dcrgen Park\u0131'ndan K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 mevkisine kadar y\u00fcr\u00fcd\u00fc.. \u0130lk depremin meydana geldi\u011fi saat 04.17'de "Sesimi duyan var m\u0131?" diye ba\u011f\u0131ran vatanda\u015flar, afette ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenler i\u00e7in sayg\u0131 duru\u015funda bulunup \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'n\u0131 okudu.. Deprem felaketinin \u00fczerinden bir y\u0131l ge\u00e7mi\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen y\u00fcre\u011fimizdeki ac\u0131 hala taze, izler derin. Hayat\u0131n\u0131 kaybeden t\u00fcm insanlar\u0131m\u0131z\u0131 bir kez daha sayg\u0131 ve rahmetle an\u0131yoruz. . Unutulmamal\u0131 ki, ac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 payla\u015fmak, birlikte yas tutmak ve dayan\u0131\u015fma i\u00e7inde olmak, bu t\u00fcr zor zamanlarda bize g\u00fc\u00e7 katar. Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlere Allah'tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r diliyoruz.... . . . . . * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. .
Facebook Yorumları