Soğuk algınlığı belirtileri gece neden artar?

Soğuk algınlığı belirtileri gece artıyor! Uzmanlara göre bu durumun birkaç sebebi var.

Soğuk algınlığı belirtileri gece neden artar?
Sağlık
Giriş: 26 Aralık 2024 14:18 Güncelleme: 26 Aralık 2024 14:19
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Ortalama bir yetişkin yılda iki ila üç kez soğuk algınlığı geçirir ve her biri yaklaşık bir hafta sürebilir. Burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomları genelde hafiftir. Peki, aynı semptomlar uyumaya çalışırken neden birdenbire dayanılmaz hale gelir? Uzmanlara göre bunun birkaç sebebi var.


Soğuk algınlığı belirtileri gece neden artar?


Sirkadiyen ritminiz semptomlarınızı etkileyebilir

Sirkadiyen ritim, vücudunuzun 24 saatlik iç saatidir. Uyku-uyanıklık döngüsü dahil birçok vücut fonksiyonunu düzenler. Hastalığınız, soğuk algınlığı gibi, olduğunda bağışıklık sisteminiz zaten aşırı aktif çalışır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. John W. Dr. Seibert’a göre, sirkadiyen ritim bu aktiviteyi geceleri daha da artırabilir. Bu da vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek semptomlarınızın kötüleşmesine yol açabilir.


Kortizol seviyeleriniz düşer

Kortizol, stres karşısında vücutta üretilen bir hormondur, ancak bağışıklık fonksiyonunu ve iltihaplanmayı düzenlemeye de yardımcı olur. Dr. Seibert, kortizol seviyelerinin sabahları doğal olarak yükselme eğiliminde olduğunu ve bunun iltihaplanmayı azaltarak soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiğini söylüyor. Ancak kortizol seviyeleri gece düştüğünde, daha kötü hissetmeye başlayabilirsiniz.


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Yatay pozisyonda olursunuz

Gün boyunca çoğu insan oturur veya ayakta durur, bu da geniz akıntısının boğazın arkasından aşağı süzülmesine yardımcı olur. New York Buffalo Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Dr. Thomas Russo’ya göre: “Yatar pozisyonda bu drenajı temizlemek daha zor olur. Bu da uykuya dalmayı ve uyku düzenini oldukça zorlaştırabilir.”


Semptomlarınıza daha fazla odaklanırsınız

Gündüzleri iş ve hayatınızdaki diğer şeyler tarafından dikkat dağılması yaygındır. Ancak gece uyumaya hazırlandığınızda, genelde daha az dikkat dağıtıcı şey olur. Dr. Russo: “Sonuç olarak, bu semptomlara doğrudan odaklanırsınız. Bu semptomlara kilitlenir ve onları büyütürsünüz. Kötü hissettiğinizi fark edersiniz ve bu da sizi daha kötü hissettirebilir” ifadelerini kullandı.


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Soğuk algınlığı semptomlarını yönetme ipuçları

Doktorlar, soğuk algınlığıyla gece daha rahat hissetmek için birkaç farklı şey yapmayı öneriyor:


Başınızı destekleyerek uyuyun. Bu, mukusun boğazınızın arkasında birikmesini önlemeye yardımcı olur ve kötü hissetmenizi engeller.


Bir nemlendirici cihaz deneyin. Bu, gece boyunca burun yollarınızın kurumasını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak cihazın içinde küf ve patojen birikmesini önlemek için üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak temizlemeyi unutmayın.


Bol su için. Dehidrasyon, mukusu daha kalın ve temizlenmesi zor hale getirebilir. Bu yüzden hasta olduğunuzda bol su içmek iyi bir fikirdir.


Anti-inflamatuar bir ilaç düşünün. Parasetamol ve ibuprofen gibi ilaçlar, burun şişmesi nedeniyle oluşan basıncı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, dekonjestanlar, mukus baskılayıcılar, öksürük baskılayıcılar ve anti-inflamatuar ilaçları bir arada içeren 'çoklu ilaçlardan' kaçının.


Buharlı bir duş alın. Eğer zorlanıyorsanız ve uyuyamıyorsanız, bol buharlı bir duş alın. Bu, mukusun gevşemesine yardımcı olur, böylece bu salgıları temizleyebilirsiniz.



Kaynak: Korin Miller. "Why Do Colds Feel Worse at Night?". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/cold-symptoms-worse-at-night-8764304. (23.12.2024).


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