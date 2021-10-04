Hangi tüylenmeler normal?

Birçok insan, özellikle medyanın etkisiyle, sahip oldukları kılların normal olmadığını ve onlarda kurtulmaları gerektiğini düşünür. Kişinin vücudundaki kıllardan arınmak isteyip istememesi kendi tercihi olsa da, bu seçimden önce bunun normal olup olmadığını bilmesi gerekiyor. İşte konuşulmadığı için pek bilinmese de vücudunuzda kıllanma olmasının normal olduğu yerler.
Göbek deliği çevresi
Göbek genelinde ve delik etrafında yoğunlaşan tüyler pek bahsedilmese aslında en sık rastlanan yerlerden biri.
Meme başı çevresi
Oldukça farklı hücreler içeren meme dokusunun üzerinde kalan, koyu renkli bölgeyi çevreleyen kıllar, birçok kadının ortak bir özelliği.
Popo
Popo genelinde ve anüs çevresinde kıllar birçok kişide var ve oldukça normal.
Kulak
Genellikle erkeklerde olduğu düşünülen bu kıllar, kulak içerisinde ve dışarısında, aslında kadınlarda da olabilir.
Bel
Aynada belinizde kıllar görürseniz, endişe edecek bir şey yok. Aşırı kalın olmadığı sürece bu bölgede kıl görülmesi oldukça normal.
Burun
Burnunuzun içindeki kıllar, soluduğunuz havayı süzerek ve ısıtarak sizi birçok hastalığa karşı korur. Bu kıllardan hoşlanmıyorsanız da kökten koparmak gibi yöntemler burnunuza zarar verebileceğinden uygun bir aletle kısaltmayı deneyebilirsiniz.
Ense
Birçok kadın, enseden sırta uzanan bu kıllardan rahatsız olup saçlarını toplamayabiliyor. Seçim size kalmış olsa da bu bölgede kıl olması oldukça normal bir durum.
Yüz
Aşırı sayıda veya kalınlıkta olmadıkları sürece, yanaklarınızdan bıyık bölgesine, yüzünüzde tüyler olması oldukça normal.
Uyluğun iç bölgesinde
Üst bacağınızın iç kısmındaki tüyler, geri kalan kısma göre bazen daha yoğun olabilirler.
Parmaklar
El ve ayak parmaklarınız da vücudunuzun geri kalanı gibi kıllara sahip olabilir.
Kıllanma ne zaman normal değil?
Vücudun normal kıl oranı kişiden kişiye göre değişse de, aşırı ve sert, erkek tipi bir kıllanma özellikle adet düzensizliği yaşayan kadınlarda, bazı hormonal bozuklukları, PCOS’u, testosteron fazlalığını düşündürtebilir. Kıllanmalarınız sonradan oluştuysa ve böyle bir özellik eşlik ediyorsa, doktorunuzla görüşmeyi düşünebilirsiniz.
Referans:
Carina Wolff & Hilary Shepherd. "10 Areas Where You Shouldn't Freak Out About Having Body Hair" Şuradan alındı: https://www.bustle.com/style/11-parts-of-your-body-where-having-hair-is-totally-normal-47573 (11.04.2017).
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