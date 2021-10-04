Hangi tüylenmeler normal?

Kimilerinde kadın vücudunun tamamen tüysüz olması gibi bir beklenti olsa da bu gerçeğe ve doğal olana tamamen aykırı bir durum. Pek konuşulmasa da birçok kadında olan ve olması bir o kadar normal olan kıllardan bahsediyoruz.

Hangi tüylenmeler normal?
Güzellik
04 Ekim 2021 Pazartesi

Birçok insan, özellikle medyanın etkisiyle, sahip oldukları kılların normal olmadığını ve onlarda kurtulmaları gerektiğini düşünür. Kişinin vücudundaki kıllardan arınmak isteyip istememesi kendi tercihi olsa da, bu seçimden önce bunun normal olup olmadığını bilmesi gerekiyor. İşte konuşulmadığı için pek bilinmese de vücudunuzda kıllanma olmasının normal olduğu yerler.


Göbek deliği çevresi

Göbek genelinde ve delik etrafında yoğunlaşan tüyler pek bahsedilmese aslında en sık rastlanan yerlerden biri.


Meme başı çevresi

Oldukça farklı hücreler içeren meme dokusunun üzerinde kalan, koyu renkli bölgeyi çevreleyen kıllar, birçok kadının ortak bir özelliği.


Popo

Popo genelinde ve anüs çevresinde kıllar birçok kişide var ve oldukça normal.


Fazla tüylerin suçlusu erkeklik hormonu
Fazla tüylerin suçlusu erkeklik hormonu Vücutta çıkan fazla tüyler kadın...
Bu kimyasallar hormon dengesini bozuyor Vücudun hormon dengesini korumak...


Kulak

Genellikle erkeklerde olduğu düşünülen bu kıllar, kulak içerisinde ve dışarısında, aslında kadınlarda da olabilir.


Bel

Aynada belinizde kıllar görürseniz, endişe edecek bir şey yok. Aşırı kalın olmadığı sürece bu bölgede kıl görülmesi oldukça normal.


Burun

Burnunuzun içindeki kıllar, soluduğunuz havayı süzerek ve ısıtarak sizi birçok hastalığa karşı korur. Bu kıllardan hoşlanmıyorsanız da kökten koparmak gibi yöntemler burnunuza zarar verebileceğinden uygun bir aletle kısaltmayı deneyebilirsiniz.


Ense

Birçok kadın, enseden sırta uzanan bu kıllardan rahatsız olup saçlarını toplamayabiliyor. Seçim size kalmış olsa da bu bölgede kıl olması oldukça normal bir durum.


Yüz

Aşırı sayıda veya kalınlıkta olmadıkları sürece, yanaklarınızdan bıyık bölgesine, yüzünüzde tüyler olması oldukça normal.


Uyluğun iç bölgesinde

Üst bacağınızın iç kısmındaki tüyler, geri kalan kısma göre bazen daha yoğun olabilirler.


Parmaklar

El ve ayak parmaklarınız da vücudunuzun geri kalanı gibi kıllara sahip olabilir.


Kıllanma ne zaman normal değil?

Vücudun normal kıl oranı kişiden kişiye göre değişse de, aşırı ve sert, erkek tipi bir kıllanma özellikle adet düzensizliği yaşayan kadınlarda, bazı hormonal bozuklukları, PCOS’u, testosteron fazlalığını düşündürtebilir. Kıllanmalarınız sonradan oluştuysa ve böyle bir özellik eşlik ediyorsa, doktorunuzla görüşmeyi düşünebilirsiniz.


Referans:

Carina Wolff & Hilary Shepherd. "10 Areas Where You Shouldn't Freak Out About Having Body Hair" Şuradan alındı: https://www.bustle.com/style/11-parts-of-your-body-where-having-hair-is-totally-normal-47573 (11.04.2017).


Polikistik over sendromu nedir?
Polikistik over sendromu nedir? Prof. Dr. Tansu Küçük, Polikisti...
Rus kadınlar tüylerinden böyle kurtuluyor! Tüylerinizle başınız dertteyse b...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.