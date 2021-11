Hangi manikürü yaptırmalısınız?

Bir zamanlar, manikür salonuna gittiğinizde, sadece tırnaklarınıza süreceğinizin ojenin rengine karar vermeniz gerekiyordu. Şimdi ise klasik oje, jel, protez ve akrilik dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Bunların farklarını bilmek, seçim yaparken çok yardımcı olabilir.

Klasik manikür nasıl yapılır?

Klasik bir manikür, tırnak kesme ve şekillendirme, kütikül itme ve kıstırma, el masajı ve oje uygulamasını içerir.

Artıları: Bu oldukça hızlı bir şekilde yapılabilir ve hatta kendi başınıza yapmanız da mümkündür. Eğer renkten sıkılırsanız, bir asetonla hemen değiştirebilirsiniz. Klasik bir oje uygulaması size her zaman en çok renk ve desen seçeneğini sunar.

Eksileri: Ojenin kaya gibi sertleşmesi bir saat ojenin yeteri kadar kuruması uzun sürebilir bu da pürüzsüz bir görünüm için uzun bir süre elinizi kullanamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca, her zaman ufalanma riski vardır. Manikürünüzün ne kadar dayanabileceği, kullanılan oje, baz ve son katın türüne ve ayrıca ellerinize ne kadar sert davrandığınıza bağlıdır. Manikürünüz bir hafta sürerse, şanslısınız.

Jel Manikür nasıl yapılır?

Klasik manikürde olduğu gibi aynı tırnak ve el bakımını alırsınız ancak farklı bir oje uygulaması vardır. Jel oje, genellikle UV ışığı altında birleşen akrilik polimerler ve oligomerlerden oluşur ve bu uygulama klasik ojeden biraz daha uzun sürer.

Artıları: Oje ışık altında sabitlendiğinden kuruma süresi yoktur. Jel manikürler iki hafta veya daha uzun süre dayanabilir, bu da onları tatiller, ellerini çok kullananlar veya bozulmuş tırnaklara dayanamayanlar için iyi bir seçenek haline getirir.

Eksileri: Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, UV ışığı cildiniz için iyi değildir ve ellerinizdeki cilt de aynı derecede hassastır. Bu nedenle, önceden ellerinizin arkasına güneş kremi sürün veya salonun bunun yerine bir LED ışığı kullanıp kullanamayacağını sorun. Jel ojenin çıkarılması ise sadece asetonla halledemeyeceğiniz bir şeydir ve kendi başınıza, tırnaklarınıza zarar verebilirsiniz.

Toz akrilik manikür nasıl yapılır?

Bu, ojeyı taklit etmek için pigmentle renklendirilmiş bir tozla (akriliklerde kullanılana benzer) yapılan bir uygulamadır. Uzun ömürlü bir manikür oluşturmak için bu toz tırnak yapıştırıcısıyla birleştirilir.

Artıları: toz manikür, jel manikürden daha uzun süre, dört hafta kadar, dayanabilir. UV lambası gerektirmez. İnce veya kırılgan tırnaklara sahip kişiler için güzel bir seçenek olan tırnakların üzerinde kalın, koruyucu bir tabaka oluşturur.

Eksileri: Çıkarma işlemi oldukça kapsamlı olabilir.

Protez tırnak nasıl yapılır?

Protez tırnaklar, birleştirildiğinde plastik bir kalıp üzerine yerleştirilen sert bir maddede birleşerek daha uzun veya daha yontulmuş bir şekil oluşturan sıvı bir monomer ve toz polimerden yapılır. Yani, hazır olarak üretilir ve tırnağınızın üzerine bir yapıştırıcı ile yapıştırılırlar.

Artıları: Eğer çok uzun tırnaklara sahip olmak istiyorsanız, bunu başarmanın en iyi yolu budur. En güçlü ve dayanıklı tür de akriliktir. Çoğu zaman daha az işçilik gerektirdiği için uygun fiyatlı olabilirler.

Eksileri: Tırnağınıza yapıştırıcı uygulamak ve daha sonra bunu çıkarmak, tırnak yüzeyinize zarar verebilir.

Referanslar:

Melanie Rud. "Everything You Need to Know About Gel, Dip, Acrylic, and Traditional Manicures". Şuradan alındı: https://www.bhg.com/beauty-fashion/nails/manicure-guide/ (21.10.2021).