Hangi duygu hangi bölgede hissediliyor?

Duygularımız için çok fazla ifademiz var. Kızgın olduğumuzda öfkeleniriz, üzgün olduğumuzda kalbimiz ağırlaşıyor ve bazen sevinçten havaya uçtuğumuzu hissediyoruz. Yapılan araştırmalara göre tüm bu ifadelerin arkasında bilimsel bir açıklama olduğu ortaya çıktı ve vücudun belirli bölgelerini hedef alan duygularımızla ilgisi var.

Peki serbest bırakılmamış duygular sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu bastırılmış duygularla nasıl başa çıkabiliriz?

“Duygusal bagaj”, kelimenin tam anlamıyla bizi ağırlaştıran ve bedensel işlevlerimizi bozan kapana kısılmış duygulardır

Bütünsel kiropraktör olan Dr. Bradley Nelson, bastırılmış duyguların vücudun belirli bölümlerinde titreşimlere ve frekanslara neden olduğunu açıkladı. Bu duyguları işlemez ya da serbest bırakmazsak, yarattıkları enerji içeride kalır ve kas gerginliği, ağrı ya da diğer hastalıklar yoluyla kendini gösterebilir. Zihin-beden terapisti Kelly Vincent, sınırlı duyguları, serbest enerji akışını engelleyen “otoyoldaki dev bir barikat” ile karşılaştırır.

Bir çalışma, her duyguyla ilişkili vücut hislerini haritalandırdı. Bir grup araştırmacı, farklı kültürel geçmişlerden yüzlerce katılımcıyla deney yaptı. Katılımcılar belirli duygular yaratacak uyaranlara maruz kaldılar. Ayrıca, duygusal tetikleyicileri gördüklerinde hangi vücut bölgelerinin etkinleştiğini ve hangi bölümlerinin devre dışı kaldığını belirlemeleri istendi. Ekip, vücut duyumlarının kalıplarının test ettikleri tüm duygularla tutarlı olduğunu buldu. Bu da geliştirdikleri anatomi haritasının evrensel olduğu anlamına geliyor.

Mutluluk ve sevgi tüm vücutta hissedilir

Sevinç hissetmekten kaynaklanan duygusal uyarılma, mide, bağırsaklar ve mesanede bulunan kaslarımızı etkiler - bu nedenle, "midemdeki kelebekler" ifadesinin arkasındaki anlam budur. Ancak mutluluğa kıyasla aşk bacaklarda çok fazla hissedilmedi.

Her iki duygu da, ruh halimizi ve duygularımızı düzenlemeye yardımcı olan iyi hissettiren hormonlar olan dopamin ve serotonini serbest bırakır. Bu 2 nörotransmitter, tüm vücut için kimyasal bir dengenin korunmasında el ele çalışır.

Öfke esas olarak vücudun üst yarısında hissedilir ve çoğunlukla kalbi etkiler

Belki de üzgün olduğumuzda bir şeyleri yumruklama dürtüsünü hissetmemizin nedeni budur. Duygusal enerji kollarda yoğunlaşır ve onu serbest bırakma ihtiyacı hissederiz.

Öfke, aynı zamanda adrenalin salgılatır, bu da kaslarımızın gerilmesine ve kan basıncımızın yükselmesine neden olur. Bastırılmış öfkeyi kalp hastalığı ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi ile ilişkilendiren çalışmalar da bulunmaktadır.

Korku ve iğrenme, vücudun üst yarısını ve kardiyovasküler sistemi etkiler

Korktuğumuzda vücudumuzun ya savaş ya da kaç tepkisi, kaslarımızı şiddetli eyleme hazırlamaya yardımcı olan epinefrin ve norepinefrin hormonlarının salınımını içerir. Bu hormonlar, araştırma ekibi tarafından formüle edilen duygusal atlasla örtüşen kalp ve akciğerlerdeki aktiviteyi arttırır.

Ve tıpkı diğer olumsuz duygular gibi, sürekli korku, hafızayı etkileyebilecek ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilecek kronik strese yol açabilir.

Üzüntü baş ve göğüste sıkışıp kalabilirken, depresyon alt gövdeyi devre dışı bırakır

Araştırmalar, depresyonun beyindeki fiziksel değişikliklere katkıda bulunabileceğini, baş ağrısı ve vücutta iltihaplanmaya neden olabileceğini göstermiştir.

Sıkıntı hissi bazı şeylere karşı ilginin kaybolmasına da neden olabilir, bu da vücut haritasında uzuvların neden vurgulanmadığını açıklayabilir.

Anksiyete ataklarından etkilenen pelvis bölgesinin üzerinde anksiyete hissedilir

Korku gibi, bu duygu da adrenalini tetikler ve nefes alma hızımızı artırır. Böylece beynimiz daha fazla oksijen alır ve algılanan bir tehdide hazırlanır. Hızlanmış kalp atış hızı, göğüs ağrısı ve mide bulantısı, anksiyete atağının belirtileridir.

Sürekli kaygı vücudumuzun normal işlevlerini bozar ve bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Ayrıca bizi viral enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savunmasız bırakabilir.

Çoğu zaman endişeli olduğumuzda ayaklarımız üşür, soğuk olur. Haritanın bacaklarda ve ayaklarda yoğunluk olmaması, kan damarlarının daralması nedeniyle vücudun en dış kısımlarına daha az kan akışına neden olabilir.

Kıskançlık göğsü, başı etkiler ve kalp sorunlarına neden olabilir

Bazı uzmanlar, kıskançlığı, “korku, stres ve öfkenin karmaşık bir duygusal karışımı” olarak tanımladı. İçinizdeki bu duygu, kalp hastalıklarına, adrenalin seviyelerinin yükselmesine ve muhtemelen uykusuzluğa neden olabileceği anlamına gelir.

Duyguları vücuttan atmanın birkaç yolu vardır

Duygularınızı kabul etmek ya da profesyonel yardım istemek: Hangi çözümlerin bizim için uygun olduğunu keşfedebilmemiz için önce duygularımızı anlamamız ve bunlarla bağlantı kurmamız gerekir.

Kasıtlı hareketle meşgul olmak: Vücuttaki gerginliği ve enerjiyi serbest bırakmaya yardımcı olan hareketleri deneyebilirsiniz. Meditatif egzersizlere ek olarak dans, germe egzersizleri ve yoga yapabilirsiniz. .

Fizik tedaviye ya da masaja gitmek: Miyofasyal gevşetme terapisi, “tetik noktalara” odaklanan manuel basınç ve germe tekniklerini kullanır. Bu yöntemler kısıtlı hareketi gevşetmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Akupunktur yoluyla iyileşme: Bu yöntem, endorfin salgılamak amacıyla vücudun belirli bölgelerine ince iğnelerin yerleştirilmesini içerir. Belirli akupresür noktaları, stres ve kaygıyı gidermek için de hedeflenebilir.

