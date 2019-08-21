Hamilelikte enerji içeceği içilir mi?

İçerisindeki enerji veren maddeler sebebiyle hamilelerin tüketimi hakkında şüpheye düşüren enerji içecekleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Bilimsel araştırmalar, hamilelikte ya da emzirme döneminde enerji içeceği içilmesinin olumsuz etkilerine karşı uyarıyor. 1950’lerde ABD’de icat edilen enerji içeceği, birkaç on yıl sonra tüm dünyada popüler bir ürün haline geldi. Fiziksel performansı arttırmak, uyanık kalmak ya da odağı toplayabilmek için tüketilen enerji içecekleri, içeriğindeki enerji veren bazı maddeler nedeniyle hamilelik ya da emzirme dönemlerinde kullanılmaya uygun değiller. Hamilelik döneminde bebekle birlikte rahmin içinde büyüyen plasenta (bebeğin eşi), bebeğin göbek kordonu vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu besin ve oksijeni alabilmesini sağlar. Annenin yediği içtiği her şey, plasenta aracılığıyla bebeğe de aktarılır. Elbette enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeler de.

Enerji içeceği adıyla satılan birçok ürünün içeriği birbirinden farklı olabildiği için, araştırmacılar genel olarak ‘enerji içeceğinin etkileri’ diyebileceğimiz bir sonuca varmakta zorlanıyorlar. Ama laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir deneyde, hamilelikte enerji içeceği içmenin olası sonuçları ile ilgili fikir verdi. Araştırmada hamilelik sürecinde küçük bir miktar enerji içeceği tüketen farelerin yenidoğan bebeklerinde oksidatif stres, doku hasarı ve kaygılı olma halini de içeren davranış değişimleri gözlemlendi. İçeriğindeki kafein miktarı da düşünüldüğünde, bazı ülkelerde enerji içeceklerinin üzerine “hamileler için uygun değildir” benzeri ibarelerin eklenmesi şart görülüyor.

Emzirirken enerji içeceği tüketmek güvenli mi?

Bazı lohusa anneler, yenidoğanla uykusuz gecelerin üstesinden gelebilmek için enerji içeceğine yöneliyor olabilir. Ancak annenin tükettiği gıdaların süt yoluyla bebeğe geçiyor olması, bu durumu da sakıncalı hale getiriyor. Enerji içeceğindeki kafein miktarı süte karıştığında bebekte hassasiyet veya irritasyon geliştirebilir, uyku bozukluklarına neden olabilir. Bazı enerji içeceklerinde kullanılan bitkiler de emzirme döneminde tavsiye edilmeyen bitkilerden olabilir. İki sebepten de, emzirme döneminde enerji içeceği içilmesi önerilmiyor.

Enerji içeceğinin nesi zararlı?

Kafein: Sempatik sinir sistemini uyararak uyanıklık ve dikkat hali sağlayan kafein, fazla miktarda alındığında dolaşım sistemini etkileyerek çarpıntı, uykusuzluk, kaygı gibi etkilere neden olabiliyor. Uzmanlar, hamilelikte günde bir fincan (200 mg) kafein içeren içecekten fazlasının tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

Tatlandırıcılar: Gıda ürünlerinde kullanılan yapay tatlandırıcıların hamilelik ve emzirme üzerindeki etkilerine dair yeterli bilimsel veri yok, ancak uzmanlar her ihtimale karşı tatlandırıcı içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Şeker: Hamilelikte fazla miktarda şeker tüketmek, gebelik şekeri sorununa neden olabilir, bu da bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde mümkün olduğunca şekersiz bir diyet öneriliyor.

L-Carnitine: Fiziksel performansı artırma özelliğinden dolayı enerji içeceklerine eklenen L-Carnitine maddesi, duyarlılık geliştiren bazı kişilerde ishal ve çeşitli sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Hamilelikte sindirim sistemi özellikle hassaslaşmışken, etkileyen bu tür maddelerden uzak durmak gerekiyor.