Hamilelikte enerji içeceği içilir mi?

İçerisindeki enerji veren maddeler sebebiyle hamilelerin tüketimi hakkında şüpheye düşüren enerji içecekleri hakkında bilmeniz gerekenler...

+ Sonra Oku
Hamilelikte enerji içeceği içilir mi?

Bilimsel araştırmalar, hamilelikte ya da emzirme döneminde enerji içeceği içilmesinin olumsuz etkilerine karşı uyarıyor. 1950’lerde ABD’de icat edilen enerji içeceği, birkaç on yıl sonra tüm dünyada popüler bir ürün haline geldi. Fiziksel performansı arttırmak, uyanık kalmak ya da odağı toplayabilmek için tüketilen enerji içecekleri, içeriğindeki enerji veren bazı maddeler nedeniyle hamilelik ya da emzirme dönemlerinde kullanılmaya uygun değiller. Hamilelik döneminde bebekle birlikte rahmin içinde büyüyen plasenta (bebeğin eşi), bebeğin göbek kordonu vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu besin ve oksijeni alabilmesini sağlar. Annenin yediği içtiği her şey, plasenta aracılığıyla bebeğe de aktarılır. Elbette enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeler de.

 

Enerji içeceği adıyla satılan birçok ürünün içeriği birbirinden farklı olabildiği için, araştırmacılar genel olarak ‘enerji içeceğinin etkileri’ diyebileceğimiz bir sonuca varmakta zorlanıyorlar. Ama laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir deneyde, hamilelikte enerji içeceği içmenin olası sonuçları ile ilgili fikir verdi. Araştırmada hamilelik sürecinde küçük bir miktar enerji içeceği tüketen farelerin yenidoğan bebeklerinde oksidatif stres, doku hasarı ve kaygılı olma halini de içeren davranış değişimleri gözlemlendi. İçeriğindeki kafein miktarı da düşünüldüğünde, bazı ülkelerde enerji içeceklerinin üzerine “hamileler için uygun değildir” benzeri ibarelerin eklenmesi şart görülüyor.

 

HAMİLELİKTE MİKRODALGA FIRIN KULLANIMI

 

Emzirirken enerji içeceği tüketmek güvenli mi?

Bazı lohusa anneler, yenidoğanla uykusuz gecelerin üstesinden gelebilmek için enerji içeceğine yöneliyor olabilir. Ancak annenin tükettiği gıdaların süt yoluyla bebeğe geçiyor olması, bu durumu da sakıncalı hale getiriyor. Enerji içeceğindeki kafein miktarı süte karıştığında bebekte hassasiyet veya irritasyon geliştirebilir, uyku bozukluklarına neden olabilir. Bazı enerji içeceklerinde kullanılan bitkiler de emzirme döneminde tavsiye edilmeyen bitkilerden olabilir. İki sebepten de, emzirme döneminde enerji içeceği içilmesi önerilmiyor.

 

Enerji içeceğinin nesi zararlı?

Kafein: Sempatik sinir sistemini uyararak uyanıklık ve dikkat hali sağlayan kafein, fazla miktarda alındığında dolaşım sistemini etkileyerek çarpıntı, uykusuzluk, kaygı gibi etkilere neden olabiliyor. Uzmanlar, hamilelikte günde bir fincan (200 mg) kafein içeren içecekten fazlasının tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

 

Tatlandırıcılar: Gıda ürünlerinde kullanılan yapay tatlandırıcıların hamilelik ve emzirme üzerindeki etkilerine dair yeterli bilimsel veri yok, ancak uzmanlar her ihtimale karşı tatlandırıcı içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

 

Şeker: Hamilelikte fazla miktarda şeker tüketmek, gebelik şekeri sorununa neden olabilir, bu da bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde mümkün olduğunca şekersiz bir diyet öneriliyor.

 

L-Carnitine: Fiziksel performansı artırma özelliğinden dolayı enerji içeceklerine eklenen L-Carnitine maddesi, duyarlılık geliştiren bazı kişilerde ishal ve çeşitli sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Hamilelikte sindirim sistemi özellikle hassaslaşmışken, etkileyen bu tür maddelerden uzak durmak gerekiyor.

 

HAMİLELİKTE KAFEİN TÜKETİMİ ZARARLI MI?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Anne karnındaki bebeğin gözünden doğum
Anne karnındaki bebeğin gözünden doğum
Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler
Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler
Kadın vücudu cinsiyete göre süt üretiyor
Kadın vücudu cinsiyete göre süt üretiyor
Ağustos hamilelerine öneriler
Ağustos hamilelerine öneriler
Anne karnındaki bebeğin yolculuğu...
Anne karnındaki bebeğin yolculuğu...
Bebeğinizin cinsiyetini anlamanın 10 eğlenceli yolu
Bebeğinizin cinsiyetini anlamanın 10 eğlenceli yolu
Hamilelikte kafein tüketimi zararlı mı?
Hamilelikte kafein tüketimi zararlı mı?
Ünlüler doğum sonrası kilolarını nasıl veriyor?
Ünlüler doğum sonrası kilolarını nasıl veriyor?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

  • Bebekler hakkında ilginç bilgiler
    Bebekler hakkında ilginç bilgiler

    Süresi : 01:01 İzlenme : 8506

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?
    Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 6584

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X