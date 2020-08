Hamileliğe hazırlık nasıl olmalı?

Hamile kalmaya karar vermek de yaşamadaki önemli eşik taşlarından biridir. Bu önemli kararı verirken kendinizi hem fiziksel, hem de duygusal olarak hamileliğe hazırlamanız, ilerleyen süreçlerde gebeliğe bağlı gelişecek değişimleri daha kolaylıkla karşılamanızı sağlayabilir.

1- Korunmayı bırakın

Hamile kalmaya hazırlanmak için başlayacağınız programın ilk günü, elbette kullandığınız doğum kontrol yöntemini bırakmanız gerekiyor. Bazı kadınlar doğum kontrol hapı kullanmayı bıraktıktan hemen sonra hamile kalabilirler, bazı durumlarda ise hapı ya da spirali bıraktıktan sonra bedeninize birkaç hafta tanımanız gerekebilir.

2- Vitamin ve mineral takviyesi alın

İkinci günde bir multivitamin takviyesi almaya başlamanız önerilir. Hamilelik sürecinde bedenin besin kaynakları paylaşılacağı için, öncesinde bedeninizi desteklemek adına takviye almak çok faydalı olacaktır. Gebelik öncesi kullanılan multivitamin takviyelerini doktorunuzun da önerisiyle kullanmaya başlayabilirsiniz.

3- Folik asit takviyesi alın

Üçüncü günde folik asit takviyesi almaya başlayabilirsiniz. Günde 400 ila 800 mikrogram kadar folik asit takviyesinin özellikle nöral tüp defekti gibi bozuklukları önlemeye yardımcı olabileceği biliniyor.

Kullandığınız multivitaminde de folik asit ilavesi bulunabilir, kendiniz için en doğru tercihi yapabilmeniz için doktorunuza danışmanız gerekir.

4- Beslenmenizi iyleştirin

Dördüncü günde beslenme düzeninize odaklanın. İşlenmiş ve paketli gıdaları bırakın, bolca sebze ve meyve içerikli bir beslenme planı benimseyin. Aldığınız multivitaminlerin yanı sıra, besin değeri yüksek gıdalarla bedeninizin doğal akışını desteklemeniz de çok önemli.

5- Egzersize başlayın

Haftada en az beş gün egzersiz yapmak, hamileliğe hazırlanmanın en iyi yollarından biridir. Eğer hiç

egzersiz yapmıyorsanız, 30 dakikalık yürüyüşlerle başlayın ve egzersiz sürenizi git gide artırarak yeni egzersizler de ekleyin.

6- Doktorunuzu ziyaret edin

Hamilelik öncesinde kan ve hormonal değerlerinizi inceleyecek testler yaptırmanız, müdahale edilmesi gereken durumları önceden tespit edebilmeniz açısından rahat olacaktır. Doktorunuz gerekirse özellikle kullanmanız gereken bir takviye varsa önerecektir ya da günlük hayatınızda yapacağınız bazı değişiklikleri sağlık durumunuza göre planlamanız kolaylaşacaktır.

7- Aşılarınızı yaptırın

Yedinci günde, sizi hamilelikte koruyacak ve elbette doktorunuzun önereceği tetanoz gibi aşılar için

zaman ayırın.

8- Gebelik öncesi muayenesi

Yaşa ve önceki gebelik öykülerine bağlı faktörler, hamile kalma şansınızı etkileyebilir. Hamile kalmaya hazırlanırken jinekoloğunuzla görüşüp rahim ve yumurtalık muayenesinden geçmeniz, bulaşıcı hastalıklarla ilgili testleri yaptırmanız eğer varsa bazı kadın hastalıklarının gebelikten önce tedavi edilmesini ve hamileliğinizi çok daha rahat geçirmenizi sağlayacak, aynı zamanda gebe kalma şansınızı da artıracaktır.

9- Adet döngünüzü takip etmeye başlayın

Hamile kalmaya hazırlanma sürecinin en önemli kısımlarından biri, adet döngünüzün nasıl ilerlediğini takip edebilmektir. Döngüyü takip etmek, hamile kalmaya en uygun olduğunuz günleri tespit etmenizi sağlayarak daha hızlı ve planlı bir şekilde gebe kalmanızı kolaylaştıracaktır.

Basitçe döngü günlerinizi not ederek başlayın ve kanamanızın başladığı günden itibaren döngünüzün kaç gün sürdüğünü keşfedin. Böylece gebe kalma zamanınızı hesaplamanız daha kolay olacaktır.

10- Toksinlerden uzaklaşın

Yüksek oranda zehirli ürünlere maruz kalmak, gebe kalma şansını olumsuz etkilediği gibi, gebelikte de bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sentetik kokular, BPA içeren ürünler, kimyasal içerikli temizlik ve kozmetik ürünleri, gebeliğe hazırlık ve gebelik sürecinde uzak durmanız gereken şeyler arasındadır. Doğal temizlik ve kozmetik ürünleri kullanmaya başlamak ve mümkün olduğunca organik beslenmek, gebeliğe hazırlanmanın önemli adımlarındandır.

11- Gevşeyin

Rahatlatıcı yürüyüşler, basit nefes egzersizleri ve farkındalık çalışmaları ya da size iyi gelen ne varsa... Hamileliğe hazırlanırken gevşemeyi öğrenmeniz, hamilelikte ve doğumda, üstelik doğumdan sonraki ilk yıllarda da yolculuğunuzu çok rahatlatacaktır.

12- Yogaya başlayın

Yoga pratiği, bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın en etkili yollarından biridir. Gebeliğe hazırlık sürecinde yoga yapmak, hem stresinizi azaltarak gebe kalma şansınızı artıracak, hem de vücudunuzu güçlendirip esnetmek, hamilelikte ve sonrasında kendinizi hem fiziksel, hem de zihinsel olarak daha güçlü hissetmenizi sağlayacaktır.

13- Diş hekiminizi ziyaret edin

Hamilelikte vücutta meydana gelen hormonal değişimler diş sağlığınızı da olumsuz etkileyebileceğinden, gebeliğe hazırlık sürecinde bir ağız muayenesinden geçmeniz iyi olacaktır.

14- Sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durun

Sigara, alkol ve uyuşturucular, doğmamış bebeği çok farklı açılardan olumsuz etkiler. Vücuttaki zararlı kimyasalları mümkün olduğunca azaltmak adına zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak, gebelik yolculuğunda önemlidir.

15- Seks yapın

Hamile kalmaya çalışan çiftlerin en sık karşılaştığı sıkıntılardan biri de seksi görev gibi görmeye başlayıp cinsellikten keyif almaktan uzaklaşmaktır. Hem stresinizi azaltmak hem de sağlıklı bir şekilde gebe kalma şansınızı artırarak seks yapmak, gebe kalma sürecinde sizi destekleyecektir.

16- Sağlıklı kilonuza ulaşın

Bedeniniz için ideal vücut kütle indeksi (BMI) değerinizi tespit edin ve gerektiğinde mümkün olduğunca ideal kilonuza yaklaşmak için doktorunuzdan veya diyetisyeninizden yardım alın.

17- Aile sağlık geçmişinizi öğrenin

Genetik hastalıklara bağlı problemlere karşı hazırlıklı olabilmek için ailenizde ve partnerinizin aile

geçmişinde herhangi bir genetik rahatsızlık bulunup bulunmadığını araştırın ve gerektiğinde doktorunuzla görüşerek önleminizi alın.

18- İlaçlarınızı gözden geçirin

Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, hamile kalma sürecinde doktorunuzla bu ilaçları kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi görüşmeniz doğru olacaktır.

19- Ev içi şiddete karşı önlem alın

Birçok kadın gebelik sürecinde şiddete maruz kalabiliyor, bu da elbette gebelik, doğum ve lohusalık

süreçlerini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Eğer böyle bir risk durumu altındaysanız, 183’ü arayarak yardım isteyebilirsiniz.

20- İyi uyuyun

Uyku düzeninizin iyi ve verimli olması, zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olmanızın önemli

koşullarından biri.

21- Kafeini sınırlayın

Sık sık kahve ya da kafeinli içecekler içme alışkanlığınız varsa, gebeliğe hazırlık sürecinde bu

alışkanlığınızı da gözden geçirmeniz faydalı olacak.

22- Su içme alışkanlığı kazanın

Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur ve hamilelik süreçlerinde dokuları besleyebilmek,

metabolizmamızı destekleyebilmek için bol miktarda su tüketmemiz önemlidir.

23- Hamileliğin nasıl oluştuğunu öğrenin

Gebe kalma şansını artırmanın en önemli yollarından biri de, hamile kalmanın tam olarak nasıl

gerçekleştiğini öğrenmekten geçer. Doğurganlık konusunda destek veren bir uzmanla çalışabilir ya da doktorunuzdan detaylı bilgi isteyebilirsiniz.

24- Partnerinizi hazırlayın

Gebe kalmak üzere hazırlanırken partnerinizin de sizinle beraber hazırlanması en sağlıklı yol olacaktır. İnfertilite vakaları %30 oranında erkeklere bağlı faktörlerden ötürü gerçekleştiğinden, öncesinde bir medikal taramadan geçmek, sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, alkolü ve kafeini azaltmak gibi önlemler yararlı olacaktır. Aynı şekilde partneriniz de sizinle beraber hazırlanmaya başladığında, yolculuğunuzda ortaklaşmanız da daha kolay ve keyifli olacaktır.

25- Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Hamilelik sürecinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı daha savunmasız oluruz. Gebeliğe

hazırlık sürecinde C vitamini gibi bağışıklık sistemini destekleyici takviyeler almaya başlamak,

hamilelikte bu tür sorunlarla karşılaştığınızda bedeninizi destekleyecektir.

26- Bilgilenin

Hamilelikte nelerin zararlı olup olmadığına dair birçok bilgi var. Hamile kaldıktan sonra bu bilgilere dalıp kafanızı karıştırmak yerine hamilelikten önce bu tür bilgilere göz atıp içinizi rahatlatmanız önerilir.

27- Çılgınca bir şey yapın

Hamile kaldığınızda sizin ve bebeğinizin sağlığı için kaçınmanız gereken bazı şeyler olacak. Eğer

heyecanlı aktivitelere meraklıysanız, hamile kalmadan önceki son çıkışa yönelerek macera duygunuzu tatmin etmeniz iyi bir fikir olabilir!

28- Sağlık sigortanızı kontrol edin

Hamilelik süresince, doğumda ve sonrasında medikal desteğe ihtiyacınız olacak. Mevcut sigortanızın neleri kapsadığını kontrol etmek için iyi bir zaman.

Referans: Ashley Marcin. "A 30-Day Guide to Prepare Your Body for Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/pregnancy/how-to-prepare-your-body. (18 Şubat 2016).