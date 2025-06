Halle Berry menopoz deneyimini anlattı: “Korkulacak bir şey değil”

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Halle Berry, menopozla ilgili yaşadıklarını kamuoyuyla açıkça paylaşan sayılı ünlülerden biri oldu. “Kadınlığımın bittiğini sandım” diyerek başladığı sürecin aslında hayatındaki en özgürleştirici dönem olduğunu söyleyen Berry, artık menopozun “sessiz kalınacak bir konu” olmaktan çıkması gerektiğini savunuyor.

Sadece kendi hikâyesini anlatmakla kalmayan Berry, aynı zamanda menopoz sağlığına odaklanan girişimlere destek veriyor. Kurucu ortağı olduğu “WILD” adlı dijital sağlık platformu, kadınların hormon dengesi, uyku sorunları ve ruh hali gibi konularda bütüncül destek alabilmesini hedefliyor.

‘Sağlık sistemi bu dönemi görmezden geliyor’

Halle Berry, menopoz yolculuğuna başladığında kendini yalnız ve korkmuş hissettiğini söylüyor. “Sessizce acı çekiyordum ve milyonlarca başka kadının da aynı durumda olduğunu biliyordum” diyen Berry, bu deneyimin onu harekete geçirdiğini belirtiyor.

Berry, bu süreçteki en büyük arzusunun, kendisine yol gösterecek bir topluluğa ve güvenilir kaynaklara erişmek olduğunu anlatıyor. “Bu yüzden Respin Health adlı girişimi kurarak, menopoz ve sağlıklı yaş alma konularında bilimsel temellere dayalı ürünler ve bir destek topluluğu sunmayı hedefliyorum.Menopozla ilgili konuşmak benim sorumluluğum” diyen Berry, kadınların utanç duymadan deneyimlerini paylaşabilecekleri güvenli bir alan yaratmak istediğini vurguluyor.

Berry’nin deneyimi yalnızca kişisel değil, sistematik bir sorunun da göstergesi. Özellikle perimenopoz ve menopoz dönemleri, hâlâ birçok doktor tarafından yeterince önemsenmiyor. Araştırmalar, kadınların bu dönemde yaşadığı semptomların sıklıkla hafife alındığını ve net teşhisler konulamadığını gösteriyor.

Bu alanda çalışan kadın liderler, hem bilimin hem de toplumsal bakışın değişmesi gerektiğini vurguluyor. Menopoz, yalnızca sıcak basması ya da adet kesilmesiyle sınırlı değil; beyin fonksiyonlarını, kalp sağlığını ve psikolojik dengeyi etkileyen çok katmanlı bir süreç.

Kadınlar güçleniyor, anlatılar değişiyor

Halle Berry gibi isimlerin öne çıkması, yalnızca farkındalık yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda utançla susulan bir dönemi normalleştiriyor. Yeni girişimler, kadınların kendi bedenleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlarken, sağlık profesyonelleri için de menopoz eğitimlerinin artması talep ediliyor.

Berry’nin mesajı net: “Menopoz, korkulacak bir şey değil. Doğal, güçlü ve dönüştürücü bir süreç.” Kadınların bu süreci yalnız yaşamaması ve kendilerini yalnız hissetmemesi için, önce konuşmak gerekiyor.

Kaynak: "How Halle Berry And Women Leaders Are Transforming Menopause Care" (2025) Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/sophieokolo/2025/06/14/how-halle-berry-and-women-leaders-are-transforming-menopause-care/