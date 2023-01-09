Haftanın kombin önerileri (9-15 Ocak 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 09 Ocak 2023 12:43
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  • Hem klasik hem de risksiz bir kombin yapmak isteyenler iş yerinden okula kadar birçok mekanda bu kombini tercih edebilirler.

    Görseldeki ürünler: Bershka 249,95 TL

    Mango 399,99 TL

    Desa 1.540 TL

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  • Akşam dışarı çıkarken tercih edilebilecek en iyi kombinlerden biri.

    Görseldeki ürünler: Twist 499,50 TL

    Bershka 599,95 TL

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  • Rahat ve havalı bir görünüm için salaş kıyafetler her zaman doğru adres.

    Görseldeki ürünler: İpekyol 349,50 TL

    Oysho 599,95 TL

    Nike 1.439,99 TL

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  • Soğuk havalarda rahatlığına düşkün olanlar için iyi bir kombin önerisiyle geldik.

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 599,95 TL

    National Geographic Sweatshirt 299,95 TL Eşofman Altı 249,95 TL

    Stradivarius 419,95 TL

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  • Her ten rengine çok yakıştığını düşündüğümüz saks mavisinin temel alındığı ve mavi tonlarından devam eden bu kombini biz çok sevdik.

    Görseldeki ürünler: adL 599,95 TL

    Mavi 352,49 TL

    Stradivarius 419,95 TL

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  • Mor ve lacivert esintileri taşıyan bir kombin... Oldukça iddialı ve havalı.

    Görseldeki ürünler: Pull & Bear 219,95 TL

    Join Us 299,99 TL

    Mavi 352,49 TL

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  • Spora giderken siyahın kurtarıcılığından faydalanırken araya başka bir renk katabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Lc Waikiki 299,99 TL

    Trendyolmilla 166,99 TL

    Koton 179,99 TL

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