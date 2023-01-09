Haftanın kombin önerileri (9-15 Ocak 2023)

Hem klasik hem de risksiz bir kombin yapmak isteyenler i\u015f yerinden okula kadar bir\u00e7ok mekanda bu kombini tercih edebilirler.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Bershka 249,95 TL\nMango 399,99 TL\nDesa 1.540 TL. Ak\u015fam d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karken tercih edilebilecek en iyi kombinlerden biri.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Twist 499,50 TL\nBershka 599,95 TL. Rahat ve haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm i\u00e7in sala\u015f k\u0131yafetler her zaman do\u011fru adres. \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: \u0130pekyol 349,50 TL\nOysho 599,95 TL\nNike 1.439,99 TL. So\u011fuk havalarda rahatl\u0131\u011f\u0131na d\u00fc\u015fk\u00fcn olanlar i\u00e7in iyi bir kombin \u00f6nerisiyle geldik.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 599,95 TL\nNational Geographic Sweatshirt 299,95 TL E\u015fofman Alt\u0131 249,95 TL\nStradivarius 419,95 TL\n . Her ten rengine \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz saks mavisinin temel al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve mavi tonlar\u0131ndan devam eden bu kombini biz \u00e7ok sevdik.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: adL 599,95 TL\nMavi 352,49 TL\nStradivarius 419,95 TL. Mor ve lacivert esintileri ta\u015f\u0131yan bir kombin... Olduk\u00e7a iddial\u0131 ve haval\u0131.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Pull & Bear 219,95 TL\nJoin Us 299,99 TL\nMavi 352,49 TL. Spora giderken siyah\u0131n kurtar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan faydalan\u0131rken araya ba\u015fka bir renk katabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Lc Waikiki 299,99 TL\nTrendyolmilla 166,99 TL\nKoton 179,99 TL.
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