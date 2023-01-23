Haftanın kombin önerileri (23 - 29 Ocak 2023)

Bu haftaya siyah şıklığı ile başlamaya ne dersiniz. İşte sizi hem sıcak tutacak hem de oldukça şık ve zarif gösterecek bir kombin önerisi...

Zara Yünlü oversize kaban

1.999,00 TL

Gusto Arkası açık triko elbise

739,96 TL

Desa Lavina turkuaz kadın topuklu çizme

1990 TL