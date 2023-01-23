Haftanın kombin önerileri (23 - 29 Ocak 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 23 Ocak 2023 12:15
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  • Bu haftaya siyah şıklığı ile başlamaya ne dersiniz. İşte sizi hem sıcak tutacak hem de oldukça şık ve zarif gösterecek bir kombin önerisi...

    Zara Yünlü oversize kaban

    1.999,00 TL

    Gusto Arkası açık triko elbise

    739,96 TL

    Desa Lavina turkuaz kadın topuklu çizme

    1990 TL

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  • Salaş bir şıklığı benimseyenler bu önerimize bayılacak! Bol kesim pantolonunuzu bol kesim bir kazak ile kombinleyip salı gününü rahat geçirmeye ne dersiniz?

    JJXX siyah pantolon

    629.95 TL

    Faraway balıkçı yaka oversize kazak

    1,573.97 TL

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  • Kazak bugünlerde oldukça önemli... Hava mevsim normallerinin üzerinde ilerlese de siz kış mevsiminde olduğumuzu unutmayın!

    People By Fabrika bej kadın kumaş pantolon

    225.67 TL

    Network Safran kazak

    799,00 TL

    Nine West Bej kadın topuklu bot

    529,00 TL

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  • Tam bir ofis şıklığı! Basit ama etkileyici bir şıklık... Üstelik bu ürünlere daha uygun fiyatlarla birçok markadan ulaşabilirsiniz.

    İpekyol Ekose desen pantolon

    699,50 TL

    Massimo Dutti Manşet detaylı poplin gömlek

    1.299,00 TL

    Geroge Hogg Deri loafer

    2,799.00 TL

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  • Kışa biraz sıcaklık katalım, nasıl mı? Turuncu rengiyle... Bu sezon renkli olmak oldukça trend.

    Diza Gabo Turuncu kısa tweed ceket

    1.849,00 TL

    Bershka Fitilli İspanyol paça pantolon

    199,95 TL

    Allsaints Mika beyaz kolsuz crop t-shirt

    599,00 TL

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  • Basit ama oldukça etkileyici bir hafta sonu şıklığı yakalamak istiyorsanız bu önerimiz tam size göre!

    Beymen Club Siyah kapüşonlu ribli yün hırka

    2.899,00 TL

    Fendi Beyaz crop jean pantolon

    12.750,00 TL

    Alexander McQueen Deri sneaker

    16.950,00 TL

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  • Rengarenk bir pazar geçirmek isteyenlere rengarenk bir kombin!

    Palm Angels Eşofman altı

    8.095,00 TL

    Sporty & Rich Kiremit sweatshirt

    4.349,00 TL

    Philipp Plein Mor beyaz logolu kadın deri sneaker

    19.795,00 TL

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