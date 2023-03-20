Haftanın kombin önerileri (20-26 Mart 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 20 Mart 2023 20:00
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  • Haftaya hem spor hem de şık bir başlangıç yapmak isteyenler bu kombinden ilham alabilirler.

    Görseldeki ürünler: Dilvin 379,99 TL

    Mango 679,99 TL

    Pull & Bear 179,95 TL

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  • Son dönemlerin trend parçalarından file bluzları kot pantolon ve spor ayakkabılaral oldukça kolay bir şekilde kombinleyebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Dilvin 359,99 TL

    Mango 549,99 TL

    Pull & Bear 359,95 TL

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  • Hem yazlık hem de kıştan tam olarak kopmayan bir görünüm arıyorsanız kıyafetinizin altına tercih edeceğiniz kovboy veya benzeri bir çizme bu kombine ayak uydurabilir.

    Görseldeki ürünler: Quzu 239,99 TL

    Levis 284,96 TL

    Tergan 1.289,98 TL

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  • Palazzo pantolonlar ve spor ayakkabılar artık ayrılmaz ikililer olarak görülüyorlar. Üstüne giyeceğiniz salaş bir bluz kombininizi tamamlayabilir.

    Görseldeki ürünler: Mavi 599,99 TL

    Happiness İstanbul 345,88 TL

    Converse 1.999 TL

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  • İş hayatına veya akşam yemeklerine uyum sağlayabilecek bir kombin arıyorsanız bizce bu kombinden ilham alabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: adL 1.999,95 TL

    Bershka 359,95 TL

    Bershka 599,95 TL

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  • Biraz renk ve ışıltıyı kim sevmez ki?

    Görseldeki ürünler: adL 1.999,95 TL

    Nine West 1.059 TL

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  • Bizce tayt ve sweatshirtler varsa kombinler tam bir hafta sonu kombini oluyorlar!

    Görseldeki ürünler: Twist 359,70 TL

    Oxxo 359,95 TL

    Oxxo 229,95 TL

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