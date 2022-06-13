Haftanın kombin önerileri (13-19 Haziran 2022)

Ti\u015f\u00f6rt: Mavi 129,99 TL\nEtek: Academia 1.249 TL\nAyakkab\u0131: Converse 1.099 TL. Elbise: Pull & Bear 419,95 TL\n\u00c7anta: Mango 299,99 TL\nTerlik: Hoti\u00e7 149 TL. G\u00f6mlek: Zara 329,95 TL\nTayt: H&M 139,99 TL\nAyakkab\u0131: Converse x Comme des Gar\u00e7ons 2.299 TL. Tak\u0131m: Trendyolmilla 263,99 TL\nSandalet: Lacoste 1.099 TL. Elbise: Pull&Bear 379,95 TL\nAyakkab\u0131: Reebok 949 TL. Ti\u015f\u00f6rt: LTB 99,99 TL\nEtek: LTB 24,99 TL\nAyakkab\u0131: Tommy Hilfiger 1.129 TL. Tulum: Jimmy Key 599,95 TL\nSandalet: Elle 899,90 TL.
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