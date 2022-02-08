Haftanın keyifli etkinlikleri (7-13 Şubat 2022)

Kral Lear

Emmy ödüllü oyuncumuz Haluk Bilginer, kendisi kadar efsane bir ismin, William Shakespeare'in "Kral Lear" oyunu ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde... Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, "trajedisini kendi elleriyle çizen" kahramanı Kral Lear'a bürünürken iktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çokkatmanlı bir klasik olan oyunun yönetmenliğini Muharrem Özcan yapıyor. Kral Lear 9 Şubat 2022'de, saat 20:30'da.

Bilet fiyatları: 109-242 TL arasında 5 kategori bulunuyor.