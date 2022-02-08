Haftanın keyifli etkinlikleri (7-13 Şubat 2022)

Alfredo Rodriguez Trio konseri
Piyanoda Alfredo Rodríguez, basta Panagiotis Andreou, bateride Michael Olivera ile Alfredo Rodriguez Trio konseri CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek. 11 Şubat Cuma günü saat 20:00'de düzenlenecek olan konser, efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali'nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez'i caz severlerle buluşturacak. Biletler için Biletix web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Bilet fiyatları: 88-22,5 TL arasında 4 kategori bulunuyor.
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