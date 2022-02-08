Haftanın keyifli etkinlikleri (7-13 Şubat 2022)

7-13 Şubat haftasında birbirinden keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, tiyatro oyunları ve konserler izleri bekliyor...

Yaşam
08 Şubat 2022 Salı

  • "Doğru Koca Nasıl Seçilir?"

    Aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktaran komedyen Yasemin Sakallıoğlu "Doğru Koca Nasıl Seçilir" isimli oyunu ile Maximum Uniq Hall'de seyirciyle buluşuyor. Kendini de eleştirmeyi ihmal etmeyen Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisi 9 Şubat 2022'de.

    Bilet fiyatları: 131-266 TL arasında 6 kategori bulunuyor.

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  • Kral Lear

    Emmy ödüllü oyuncumuz Haluk Bilginer, kendisi kadar efsane bir ismin, William Shakespeare'in "Kral Lear" oyunu ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde... Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, "trajedisini kendi elleriyle çizen" kahramanı Kral Lear'a bürünürken iktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çokkatmanlı bir klasik olan oyunun yönetmenliğini Muharrem Özcan yapıyor. Kral Lear 9 Şubat 2022'de, saat 20:30'da.

    Bilet fiyatları: 109-242 TL arasında 5 kategori bulunuyor.

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  • Alfredo Rodriguez Trio konseri

    Piyanoda Alfredo Rodríguez, basta Panagiotis Andreou, bateride Michael Olivera ile Alfredo Rodriguez Trio konseri CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek. 11 Şubat Cuma günü saat 20:00'de düzenlenecek olan konser, efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali'nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez'i caz severlerle buluşturacak. Biletler için Biletix web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Bilet fiyatları: 88-22,5 TL arasında 4 kategori bulunuyor.

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  • Çalgıcı Gülali Masalı

    Ankara'daki sanatseverler için çalgılı çengili masal Çalgıcı Gülali, 9 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de Granma Pub Sahnesi'nde görücüye çıkıyor. Semih Ali Aksoy'un yazıp oynadığı, Ceren Özcan'ın yönettiği, Uygar Erkuş'un yönettiği Çalgıcı Gülali "tutkuları ve sorumlulukları arasında sıkışmış, güçlü olmayı sorgularken farklı bir büyümenin yolunu arayan bir çocuğun hikayesi" olarak anlatılıyor. Biletler için Biletix'I ziyaret edebilirsiniz.

    Bilet fiyatları: 67,50 TL - 47,50 TL

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  • İBB Şehir Tiyatroları "Salondan Yayın"

    Kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak da ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ustalarla söyleşilerin yanı sıra hazırlıkları devam eden oyunların provaları ve uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimlerini de Youtube kanalında izleyicilerle buluşturuyor. 12 Şubat Cuma günü 20:00'de Çat Kapı Prova'da, hazırlıkları devam eden İfigenya adlı oyunun okuma provası yayınlanacak. Okuma provası, İBB Şehit Tiyatroları Youtube kanalından izlenebilecek.

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