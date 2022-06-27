Haftanın keyifli etkinlikleri (27 Haziran - 3 Temmuz 2022)

27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
27 Haziran 2022 14:00 Güncelleme: 27 Haziran 2022 14:24
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  • Kediler Resim Atölyesi

    Katılım için tecrübenin aranmadığı bu atölye çalışmasında eğitmenler eşliğinde resim çalışmaları yapılacak.

    Etkinlik tarihi: 27 Haziran 2022 - Pazartesi

    Etkinlik ücreti: 200 TL

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  • Gipsy Kings by Andre Reyes

    Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 34 Calling konser serisi kapsamında uluslararası çapta geniş dinleyici kitlesine sahip isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin organizasyonuyla Haziran 2022'de başlayacak konserlerde Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak olan gruplardan biri de Latin müziğinin efsanesi Gipsy Kings by André Reyes!

    Etkinlik tarihi: 28 Haziran 2022 - Salı

    Etkinlik ücreti: 275 - 660 TL

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  • Language Exchange Meetup

    Taksim'deki Arsen Lüpen Çatı Katı'nda 17'incisi gerçekleşecek buluşmanın kapıları 19.30'da açılacak. Eğlenceli bir ortamda yeni insanlarla tanışıp arkadaş edinebileceğiniz bu etkinlikte aynı zamanda dil becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.

    Etkinlik tarihi: 29 Haziran 2022 - Çarşamba

    Etkinlik ücreti: 20 - 60 TL

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  • Hava Kararınca: Seda Erciyes

    Müze Gazhane'de düzenlenen Hava Kararınca sahnesine bu hafta, R&B türünde Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olan Seda Erciyes konuk oluyor.

    Etkinlik tarihi: 29 Haziran 2022 - Çarşamba

    Etkinlik ücreti: Ücretsiz

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  • Postmodern Jukebox

    Pop müziği bir zaman makinesinde yorumlaması ile tanınan, zaman sınırlamasını yok eden müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 30 Haziran 2022'de müzikseverleri 80'li yılların çılgın eğlencesine davet ediyor.

    Etkinlik tarihi: 30 Haziran 2022 - Perşembe

    Etkinlik ücreti: 275 - 950 TL

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  • Ran oyunu

    Nazım Hikmet'in yazdığı Ran, Yurdaer Okur'un performansıyla Cevahir sahnede izleyicilerini bekliyor.

    Etkinlik tarihi: 1 Temmuz 2022 - Cuma

    Etkinlik ücreti: 80 TL

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  • Enter the Music: Tom Odell & Cem Adrian

    Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında 'Enter The Music' festivali için Epifoni organizasyonu ile sahnede olacak. Tom Odell konseri öncesinde; Kıvılcım Ural, popüler indie grup Away Days, akustik elektronik tarzıyla dikkat çeken söz yazarı, prodüktör Can Ozan, muhteşem sesi ve büyüleyici yorumu ile Cem Adrian sahnede olacak.

    Etkinlik tarihi: 1 Temmuz 2022 - Cuma

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  • Kaleo

    2016 tarihli satış rekorları kıran ve müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu KALEO, ilk İstanbul konserini açıkladı. İsimlerini Hawai dilinde 'ses' anlamına gelen KALEO'dan alan grup, EPİFONİ organizasyonu ve 'Join & Blend'in kurumsal sponsorluğunda 3 Temmuz 2022 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

    Etkinlik tarihi: 3 Temmuz 2022 - Pazar

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  • Sanatçı kadınların buluşması: Sergi V

    Hem kendi cinsleri hem insanlık için özgür ve eşit bir dünyayı talep eden beş sanatçı kadının bir araya geldiği Sergi V, Nişantaşı'nda yer alan F Sanat Galerisi'nde 15 Haziran - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Her biri kendi masalının kahramanı Çiğdem ŞENER, Didem GERMEN, Gülşah KALEBAŞ, Işın AVCIOĞLU ve Meral BİLKAY, Hülya Düzenli kuratörlüğü ile "Vi Veri Veniversum Vivus Vici - Ben Gerçeğin Gücüyle, Yaşadığım Sürece Kâinatı Bile Fethedebilirim" diyor.

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