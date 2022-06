Haftanın keyifli etkinlikleri (27 Haziran - 3 Temmuz 2022)

Enter the Music: Tom Odell & Cem Adrian

Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında 'Enter The Music' festivali için Epifoni organizasyonu ile sahnede olacak. Tom Odell konseri öncesinde; Kıvılcım Ural, popüler indie grup Away Days, akustik elektronik tarzıyla dikkat çeken söz yazarı, prodüktör Can Ozan, muhteşem sesi ve büyüleyici yorumu ile Cem Adrian sahnede olacak.

Etkinlik tarihi: 1 Temmuz 2022 - Cuma