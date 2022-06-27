Haftanın keyifli etkinlikleri (27 Haziran - 3 Temmuz 2022)

Sanatçı kadınların buluşması: Sergi V

Hem kendi cinsleri hem insanlık için özgür ve eşit bir dünyayı talep eden beş sanatçı kadının bir araya geldiği Sergi V, Nişantaşı'nda yer alan F Sanat Galerisi'nde 15 Haziran - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Her biri kendi masalının kahramanı Çiğdem ŞENER, Didem GERMEN, Gülşah KALEBAŞ, Işın AVCIOĞLU ve Meral BİLKAY, Hülya Düzenli kuratörlüğü ile "Vi Veri Veniversum Vivus Vici - Ben Gerçeğin Gücüyle, Yaşadığım Sürece Kâinatı Bile Fethedebilirim" diyor.