Haftanın keyifli etkinlikleri (18-24 Temmuz 2022)

Yalın - Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar"

"Unutulmaz Şarkılar" konser serisine Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" şeklinde Maximum Uniq Açıkhava'da devam edecek olan Yalın, sevenleriyle de en sevilen şarkılarını bir araya getirmeye devam ediyor. 29 Temmuz'da gerçekleşecek etkinlikteki biletler hızla tükenmekteyken siz de bu haftadan yerinizi ayırtabilirsiniz. Etkinlik detayları için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik ücreti: 420-1.050 TL