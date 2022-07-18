Haftanın keyifli etkinlikleri (18-24 Temmuz 2022)

Balonfest
3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali "BalonFest'22", 21-24 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya bölgesinde, Göreme Festival Alanı'nda yapılacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, "BalonFest'22" ile İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden, 25 figürlü balon ile 15 klasik sıcak hava balonunu misafirleriyle buluşturacak.
Etkinlik ücreti: 350 TL
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