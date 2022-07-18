Haftanın keyifli etkinlikleri (18-24 Temmuz 2022)

18-24 Temmuz 2022 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
18 Temmuz 2022 17:00 Güncelleme: 18 Temmuz 2022 11:34
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  • Måneskin konseri

    2021 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı İtalyan rock müzik grubu Måneskin, 23 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor! Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi oluşturan grubun performansını seyretmek için siz de o tarihte Küçükçiftlik Park'ta yerinizi alabilirsiniz. Etkinlik detayları için Passo websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 616-1.232 TL

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  • Mini Koro Festivali

    Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 3 koronun aynı gün buluşacağı etkinlik adeta mini bir Koro Festivali tadında. Siz de 21 Temmuz günü yerinizi almak ve etkinlik detaylarını öğrenmek için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 70-110 TL

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  • Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi

    Bir ailenin üç nesil boyunca aktarmış olduğu fotoğraf, resim, kişisel eşya ve objelerden meydana gelen sergi, 1920-30'lu yıllardan başlayarak uzun yıllar devam eden bu aktarımın bir sonucunda doğdu ve 7 Ağustos'a kadar İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat'ta meraklılarını bekliyor. Etkinlik detaylarını Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık websitesinden öğrenebilirsiniz.

    Etkinlik ücretsizdir.

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  • Balonfest

    3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali "BalonFest'22", 21-24 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya bölgesinde, Göreme Festival Alanı'nda yapılacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, "BalonFest'22" ile İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden, 25 figürlü balon ile 15 klasik sıcak hava balonunu misafirleriyle buluşturacak.

    Etkinlik ücreti: 350 TL

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  • Yalın - Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar"

    "Unutulmaz Şarkılar" konser serisine Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" şeklinde Maximum Uniq Açıkhava'da devam edecek olan Yalın, sevenleriyle de en sevilen şarkılarını bir araya getirmeye devam ediyor. 29 Temmuz'da gerçekleşecek etkinlikteki biletler hızla tükenmekteyken siz de bu haftadan yerinizi ayırtabilirsiniz. Etkinlik detayları için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 420-1.050 TL

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  • Queen of the People's Hearts

    Prenses Diana'nın hayatını anlatan ünlü müzikal Queen of the People's Hearts, 13-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de olacak! Bu heyecan verici müzikalde yerinizi şimdiden ayırtmak ve Zorlu PSM'de gerçekleşecek etkinlik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 250-700 TL

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