Günlük burç yorumları: 9 Şubat 2023 Perşembe

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mali durumunuzla ilgili sorulara belirsiz cevaplar vermek şu anda mantıklı olabilir. Yine de, haddini aşan bir işgüzar ile gerçekten işin içinde olmaya hakkı olan biri arasında ayrım yapmak zor olabilir. Muhtemelen herkesi gelişigüzel bir şekilde uzaklaştırırsanız bir hata yapacaksınız. Böyle bir ruh halindeyken, konuyla ilgili kendi anlayışınızı da geliştirebilirsiniz. Bazı şeyler sadece sizi ilgilendirir ama kendinize yalan söyleyemezsiniz!