9 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
09 Nisan 2020 Perşembe
1
13
Kendinizi nasıl iyi hissedecekseniz öyle yaşamanız gereken bir gündesiniz. Eğer bugün üretken olamayacağınızı düşünüyorsanız mola verip dinlenmenizde fayda olacaktır.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün parayla ilgili olan evrak işlerinin ertelenmesi söz konusu olabilir. Doğru zamanı beklemeniz fazla kayba uğramamanız için daha iyi olacaktır.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatinizi çeken birkaç konu hakkında detaylı araştırma yaparak önemli kararlar alacaksınız. Bu kararlar sizden üst konumdaki insanları da özellikle çok etkileyecek.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gördüğünüz gerçekçi rüyalar önünüzdeki fırsatlar hakkında bir aydınlanma yaşamanızı sağlayacak. Bu rüyalardan yola çıkarak kendi yararınıza olacak adımlar atmanız gerektiğini anlayacaksınız.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinize dönük bir yolculuğa çıkmanızı teşvik edecek kitaplar okuyor olabilirsiniz. Yeni farkındalıklarınızı sevdiklerinizle paylaşmak kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginizi çeken ünlü biri hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyeceksiniz. Bu kişinin düşüncelerini benimsemek ve onun yolundan ilerlemek çok çekici dursa da daha dikkatli olmalısınız.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlerleyen zamanlarda iletişimde kalmak adına numarasını aldığını birini bugün telefonla arayabilir ve yeni bir iş teklifinde bulunabilirsiniz. Olumlu bir cevap alma olasılığınız yüksek.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili karşınıza çıkan bir fırsata çok şaşırsanız da kendinizi akışa bırakmanız ve duruma uyum sağlamanız gerekli. Aksi taktirde bu güzel fırsat ellerinizden kayıp gidecek.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal medya üzerinden tanıştığınız biri size bu aralar çok çekici geliyor olmalı. Ancak sosyal medya profilinin yanıltıcı olabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Normalde konsantre olma konusunda fazla zorlanmazsınız ancak bugün yaptığınız işi o kadar ciddiye alıyorsunuz ki ekstra bir dikkat gösteriyorsunuz. Bu iş bir arkadaşınıza yardım etmekle ya da işinizle ilgili olabilir.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partnerinizle aranızda romantik bir konuşma geçecek ve gününüz çok güzel bir hal alacak. Ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varmalısınız.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz hakkında değişiklik yapma konusunda aile bireylerinizle ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. Eğer yeni bir eve taşınmayı planlıyorduysanız bunu biraz ertelemeniz gerekecek.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duyduğunuz, düşündüğünüz ve hemen hemen aklınızdan geçen her şeyi yazma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yazmak sizi rahatlatacaktır, devam edin.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.