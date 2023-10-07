Günlük burç yorumları: 9 Ekim 2023 Pazartesi

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün gergin durumlara alışmak ve uzaklaşmak isterken üzerinizde bir miktar baskı oluşturabilir. Gün, sizi çok şey yapmaya teşvik edebilir. Bir yandan kendinizi enerjik hissedebilir, sorunları çözmek isteyebilir ve yapılacaklar listenizi doldurabilirsiniz. Sorunlu alanlara göz kulak olursunuz ve dikkat edilmesi gereken ayrıntıları yönetmeye odaklanırsınız ancak bu bir takıntıya da dönüşebilir. Olumsuz duygular ya da karmaşık konular üzerinde durma eğilimine dikkat edin. İnatçılık artık daha derin bir sorunun veya değişim korkusunun belirtisi olabilir ve bunun siz de dahil olmak üzere hiç kimseye faydası yoktur. Hayal kırıklıklarının kaynağına bakmak en iyisidir. Eğer kendinizi değerli bir yaşam için bir görüşe ya da yönteme tutunurken bulursanız, sizi gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğunu düşünün.