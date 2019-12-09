Günlük burç yorumları! (9 Aralık 2019 Pazartesi)

9 Aralık pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Haftanın ilk günü beklenmeyecek bir şekilde motivesiniz. İlerleyen saatlerde omzunuza binecek sorumluluk sizi hiç korkutmasın. İçgüdülerinize güvenerek bir sonraki adıma geçmeye hazırlanabilirsiniz.   

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşlerinizi her zaman bildiğiniz yoldan yapmak yerine hayal gücünüzün sizi yönetmesine izin verin bugün. Hayal gücünüzü düzgün bir şekilde yönlendirdiğiniz zaman işinizde daha çok verim aldığınızı fark edeceksiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün paylaşımcı olmaktan yanasınız. Sadece elinizde olan maddi varlıkları değil duygularınızı, düşüncelerinizi ve hissettiklerinizi de paylaşmak istiyorsunuz. Ayrıca kimseyi yargılamayan tavrınız insanların sizi daha çok sevmesini sağlıyor.  

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