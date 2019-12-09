YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle olan ilişkiniz sizi her gün daha da şaşırtıyor. Her yeni gün sizin için bir macera. Birlikte olduğunuzda daha cesur, yaratıcı ve eşsiz olduğunuzu hissediyorsunuz. Böyle bir ilişkiye sahip olduğunuz için ne kadar mutlu olduğunuzu partnerinize de söylemelisiniz!