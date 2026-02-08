HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 8 Şubat 2026 Pazar
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Şubat Pazar

8 Şubat 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 8 Şubat Pazar
Giriş: 08 Şubat 2026, Pazar 00:00
Güncelleme: 08 Şubat 2026, Pazar 00:01
1

Ay, Terazi burcundaki geçişini sürdürüyor; ardından Akrep burcuna giriyor. Ay'ın bu sabah Venüs ile üçgen açısı sayesinde birbirimize karşı daha uyumlu ve diplomatik davranıyoruz. Artan bağlantı kurma ve ilerleme ihtiyacımızı ifade etmek ve karşılamak kolay. Ay'ın bu gece Plüton ile kare açı yapması civarında korkular ve kırgınlıklarla uğraşabiliriz; ancak Akrep Ay'ı, araştırma yapmak, incelemek ve konuların özüne inmek için oldukça uygun. Merkür, Jüpiter ile seskikuadrat açı yapıyor; abartı ve yanlış bilgilere dikkat etmekte fayda var; bir şeyi olduğundan fazla büyütme eğilimi olabilir. Gündelik işlere odaklanmakta bir miktar zorlanabiliriz.

2

8 ŞUBAT 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün geçmişi ciddi şekilde düşünebilir ya da yakın zamanda yaşanan olayları yeniden değerlendirebilirsin. Bazı şeyleri kendine saklama eğilimi var; daha ciddi konular üzerine düşündüğün için biraz ağır bir enerji yayabilirsin ve başkaları bunu fark edebilir. Yine de iletişim halindeyken konuşurken ya da mesajlaşırken fazla aceleci olmamaya dikkat et. Başkalarının sana ne anlatmak istediği konusunda varsayım yapmaktan da kaçınmak en iyisi. Sabır, sana daha iyi hizmet eder ve olumlu enerjileri beraberinde getirebilir. Ay, güneş sekizinci evine ilerliyor ve gözlemleme ile düşünme ihtiyacın her zamankinden daha güçlü. Duygularını ve son gelişmeleri sindirmek şu anda önemli görünüyor. Yeni girişimlere zorlamak yerine, iç dünyanda neler olup bittiğini keşfetmek için kendine zaman ayır.

3

8 ŞUBAT 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün özel hayatın seni kendine çekebilir ya da içindeki dağınık bir his kendini tam anlamıyla verimli hissetmeni engelleyebilir. Aşırıya kaçma, fazla konuşma ya da düşünme veya kendin için iyi olmayacak fazla sözler verme eğilimi var. Abartılara ve gereğinden yüksek beklentilere dikkat et; iç sesini bugün görmezden gelme. Son zamanlarda senden çok şey bekleniyordu ve şimdi kararlar alabilmek ve sonuçlara varabilmek için biraz geri çekilmeye ya da zihinsel alan yaratmaya gerçekten ihtiyacın var. Ancak gün ilerledikçe başkalarını destekleme ya da eğlendirme ihtiyacı ön plana çıkıyor. İnsanlarla vakit geçirme isteğin artıyor. Derin ve gizli konular içeren sohbetler sana özellikle çekici geliyor.

4

8 ŞUBAT 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün alışverişler veya finansal kararlar için ideal bir gün değil. Bir miktar abartı söz konusu olabilir ve duyduklarına dayanarak karar vermekten kaçınmak isteyebilirsin. Tempo muhtemelen hareketli, zaman zaman da biraz kaotik olabilir. İş ortamlarında, söylediklerinin fazla yoruma açık olmamasına dikkat et. Bunun dışında, gevşemek ve rahatlamak için kendine sağlam anlar ayırdığından emin ol. Gün ilerledikçe, başkalarına yardım etme ya da pratik işlerde destek olma isteğin güçleniyor. Hayatını küçük ama temel düzenlemelerle organize etme, detaylara odaklanma zamanı. Parçaları bir araya getirmekten gerçekten keyif alıyorsun. Her ne kadar hâlâ yapılması gerekenlere ya da hayatında ters giden şeylere takılma eğiliminde olsan da, işleri adım adım ele almak en iyisi. Bunalmamak için görevleri küçük parçalara böl.

5

8 ŞUBAT 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, zihinsel düzeyde bugün daha fazlasını arıyor olabilirsin, zira Merkür ile Jüpiter bugün küçük ama gergin bir açı oluşturuyor. Şu an için başkalarıyla aynı bakış açısında olmayabilirsin, ancak bunun bir sorun olması gerekmiyor. Hatta zihnini biraz dinlendirmek ya da konuları iyice düşünmek şu anda oldukça faydalı, hatta avantajlı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş beşinci evine geçiyor ve cömert ruh halini çevrendekilerle paylaşmaya özellikle istekli oluyorsun. Boş zamanını değerlendirmek, ondan keyif almak ya da en iyi şekilde kullanmak için güzel bir zaman.

6

8 ŞUBAT 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün iletişimde söylenenlerin, hatta söylenmeyenlerin bile, abartılma eğilimi olabilir, bu durum senin aleyhine de işleyebilir. Ancak bu eğilim kontrol altına alındığında ve motivasyon yükseldiğinde, bugün bakış açısı kazanmak için oldukça uygun. Daha büyük çerçeveden düşünürken aynı zamanda sadeleştirme yapıyorsun. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, aile ve ev alanında zaman geçiriyor ve sen de içe çekilme ya da daha çok kendi hâlinde olma eğilimi gösterebilirsin. Bu zamanı tempoyu düşürmek ve keyfine bakmak için kullan. Kendini dengeleyebilmek için biraz huzur ve sakinlik gerekiyor.

7

8 ŞUBAT 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün aşırıya kaçmamaya dikkat et, olayları iyimser biçimde yanlış değerlendirme eğilimi var. Algılar, hayatından daha fazlasını yapma yönündeki huzursuz bir ihtiyaç tarafından yönlendirilebilir ve bunun sonucu abartılı iddialar olabilir. Şu anda gelen bilgilere tamamen dayanarak önemli kararlar almaktan kaçın. Daha geniş düşüncelere, duygulara ve vizyonlara odaklan; detaylı işleri daha uygun bir güne bırak. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş üçüncü evine geçiyor ve yeni şeyler öğrenmekten özellikle keyif alıyorsun. Zihinsel anlamda birkaç küçük "risk" almaya daha açıksın ve bunun getirileri oldukça iyi.

8

8 ŞUBAT 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün rutin işlere odaklanmak isteyebilirsin, ancak geçici olarak sıradan olan şeylerden tam anlamıyla tatmin olman zor. Etrafındaki çok sayıdaki dikkat dağıtıcı unsurdan ya da dikkatinin dağılmaya daha açık olmasından dolayı zihnin sık sık başka yerlere kayabilir. Ayrıca bugün yaptıklarına ya da hayatına anlam yüklemeye çalıştığını fark edebilirsin; çünkü şu sıralar daha yüksek bir amaç arayışı içindesin. Genel olarak dostane ve meraklı bir ruh halindesin; öncelik belirlemekte bazı zorlanmalar olsa da bu ihtiyacı biraz bırakırsan kendini daha iyi hissedeceksin. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş ikinci evine geçiyor ve bedensel ve duyusal ihtiyaçlarına her zamankinden daha fazla odaklanıyorsun. Hatta şu anda biraz daha öngörülebilirlik arzuluyor olabilirsin.

9

8 ŞUBAT 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün birileri bir konuyu olduğundan daha büyük hâle getiriyor olabilir ve abartılar hatalara ya da hayal kırıklıklarına yol açabilir. Gün içinde her duyduğuna güvenmemek en iyisi olsa da, bazı zihinsel dolaşmalardan keyif alabilir ve onlardan bir şeyler öğrenebilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde Ay burcuna geçiyor ve kendini daha bağlı ve ilgili hissedebilir ya da olayların içinde olma isteği duyabilirsin. Ancak bugün sahip olduğun fazla enerjiyi nasıl yönlendireceğini bilemeyebilirsin. Düşünmeye zaman ayırmayı ve merkezini bulmayı hedefle. Fikirlerin özellikle parlak ve yaratıcı; duygusal ihtiyaçlarınla temas kurmak için de güçlü bir zaman.

10

8 ŞUBAT 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün insanların bir konuyu gereğinden fazla büyütmesi çok kolay olabilir. İnsanlar ya da bilgiler dikkat dağıtıcı olsa da, gün genel olarak uzun vadede lehine işleyecek küçük ya da ince adımlar atmak için gayet uygun. Kişisel ufkunu genişletmene yardımcı olacak yollar bulabilir ya da planlar yapabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş on ikinci evine geçiyor ve yalnız kalmaya biraz zaman ayırmak oldukça faydalı olabilir; mümkünse odağını kendine çevir. Başta umduğun kadar çok şey başaramayabilirsin; ancak bu aslında iyi bir şey olabilir. Bazen önündeki daha yoğun günler için enerji toplamak adına böyle bir geri çekilme ve dinlenme süresine ihtiyaç vardır.

11

8 ŞUBAT 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü transitler daha büyük fikirleri ve düşünceleri harekete geçiriyor, seni detayların baskısından bir nebze uzaklaştırıyor. Ancak özellikle zaman, para ve enerji gereksinimleri konusunda yanlış değerlendirmeler yapmak oldukça kolay. Şimdilik fazla sorumluluk almamak, hatta mümkünse hiç bağlanmamak en iyisi. Esnek olursan, arkadaşlarınla daha fazla uyum yaratmaya odaklanmak başarılı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş on birinci evine geçerken daha dostane bir enerji devreye giriyor ve baskının hafiflemesine yardımcı oluyor. Kendini ifade etme konusunda daha yaratıcı ve rahat hissedebilirsin; bu yüzden yaratıcılığın akmasına izin ver. Bugün, yeni zorluklar ortaya çıkmadan önce toparlanmak ve enerji depolamak için bir gün; gevşeyip rahatlayabileceğin fırsatları değerlendir.

12

8 ŞUBAT 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün bir konuyu olduğundan daha fazla büyütüyor olabilirsin. Aceleyle sonuçlara varmaktan kaçınmak ve kulaktan dolma bilgileri biraz şüpheyle karşılamak en iyisi. Yanlış anlamalar ya da hatalı değerlendirmeler yaşanabilse de, ilgin ve özenin bunları telafi etmeye kesinlikle yardımcı olabilir. Bugün enerjini sağa sola saçma eğilimi mutlaka bir kusur olmak zorunda değil. Ölçülü olduğunda, yeni alanlara açılmak için faydalı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş haritanın tepe noktasına geçiyor ve sorumlulukların ön plana çıkıyor. Bu geçişle birlikte, anlamlı işlerle uğraşırken kendini yüzeysel olanlara kıyasla daha rahat hissediyorsun.

13

8 ŞUBAT 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü biraz huzursuz transitlerle birlikte, önemli bir şeye bağlanmadan önce ne kadar zamanın ya da enerjin olduğunu fazla abartma eğilimine dikkat et. İdealist ve insani hedefler ya da dürtüler öne çıkıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş dokuzuncu evine geçiyor ve zihnini alışılmadık ya da farklı deneyimlerle genişletmek ana tema olabilir. Bu sırada pratik konular ikinci planda kalabilir. Fikirlerini ya da planlarını parçalara bölmek mantıklı olur; bu, hiçbir yere varamamaktansa küçük ama ileri adımlar atmanı sağlar. Bugün kendinden çok yüksek beklentiler içine girme; fikirlerini ve isteklerini aşırıya kaçmadan, özgürce keşfetmene izin ver.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar