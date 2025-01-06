Günlük burç yorumları: 8 Ocak 2025 Çarşamba

Ay, bugün doğrudan, eylem odaklı Koç burcundaki geçişine devam ediyor, ardından istikrarlı ve gerçekçi Boğa burcuna giriyor. Merkür yarın Yay burcundan ayrılarak Oğlak burcuna girecek, ancak öncesinde bugün retro Mars ile bir açı yapıyor. Anlaşılmadığımızda veya istediğimiz yere yeterince hızlı ulaşamadığımızda sinirlenme yaşayabiliriz. Yaptıklarımız ile düşündüklerimiz veya ilettiklerimiz arasında uyumsuzluk olabilir. Dinlemek şu anda güçlü bir yönümüz değil, kesmeye ve varsayımlarda bulunmaya meyilliyiz. Önemli kararlar almak için koşullar ideal değil ve sabırsızlığa dikkat etmeliyiz. Yine de, Merkür Uranüs ile bir açı yapıyor ve Venüs aynı açı yoluyla Mars ile bağlanıyor, bu da birbirimize ve teknik meselelere yaratıcı yaklaşımlar ilhamı veriyor. İlişki kalıplarını daha kolay görebiliyor ve bunları yaratıcılığı ve heyecanı teşvik etmek için olumlu bir şekilde kullanabiliyoruz.