Günlük burç yorumları! (8 Nisan 2020 Çarşamba)

8 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Bu aralar zamanınızı daha çok evinizde geçiriyor olmanız rutininizi bozmanıza sebep olmuş olabilir. Bu durumu avantaja çevirip kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz!

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş yerinizle ilgili kulağınıza birtakım dedikodular gelebilir. Şirketinizin başkalarına devredileceğinin konuşulması geleceğiniz hakkında biraz endişelenmenize sebep olabilir ancak bu dedikoduların asılsız olduğunu öğreneceksiniz.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üzerinde çalışmaya devam ettiğiniz bir proje hakkında aklınıza bugün birçok yaratıcı fikir gelebilir. Eğer bu fikirleri bir yere not etmezseniz unutabilirsiniz.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Eğlenceli uyku bantları

Eğlenceli uyku bantları

5 farklı avokado yüz maskesi tarifi

5 farklı avokado yüz maskesi tarifi

Yeşilçam filmlerinden neler öğrendik?

Yeşilçam filmlerinden neler öğrendik?

Ultrason gerçekten gerekli mi?

Ultrason gerçekten gerekli mi?

En güzel yaşlarımı boşa harcamışım

En güzel yaşlarımı boşa harcamışım

Mutsuz çiftleri bir arada tutan nedir?

Mutsuz çiftleri bir arada tutan nedir?

İyi hissetmek

İyi hissetmek

Kısa kısa: Koronavirüsü atlatmak

Kısa kısa: Koronavirüsü atlatmak

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X