8 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Nisan 2020 Çarşamba
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Bu aralar zamanınızı daha çok evinizde geçiriyor olmanız rutininizi bozmanıza sebep olmuş olabilir. Bu durumu avantaja çevirip kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizle ilgili kulağınıza birtakım dedikodular gelebilir. Şirketinizin başkalarına devredileceğinin konuşulması geleceğiniz hakkında biraz endişelenmenize sebep olabilir ancak bu dedikoduların asılsız olduğunu öğreneceksiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinde çalışmaya devam ettiğiniz bir proje hakkında aklınıza bugün birçok yaratıcı fikir gelebilir. Eğer bu fikirleri bir yere not etmezseniz unutabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birlikte çalıştığınız biri, muhtemelen bir kadın, hiçbir açıklama yapmadan işten ayrılabilir. Bu durum aklınızı karıştıracak ve sebebinin ne olduğunu öğrenmek isteyeceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır haber alamadığınız ve çok özlediğiniz bir arkadaşınız bugün sizi arayacak. Başta aramasına çok sevinseniz de söyleyecekleri biraz canınızı sıkabilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dün gece huzurlu uyumamış olmalısınız. Gördüğünüz kabuslar canınızı fazlasıyla sıkmış olmalı. Bu kabusları fazla ciddiye almanıza gerek yok.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partnerinizin ruh halinin dalgalı olduğunu fark edecek ve onunla anlaşmakta zorlanacaksınız. Neden bu kadar garip davrandığını ve bu duruma sizin mi sebep olduğunuzu merak edeceksiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün okuma yapmanız gerekiyorsa bunu ertelemenizde fayda var. Zira dikkatinizi toparlamakta oldukça zorlanıyor gibisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdan önemli bir haber alacaksınız. Bu haber sizi o kadar şaşırtacak ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Gerçekleri sindirmeniz biraz zamanınızı alabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklemediğiniz bir yerden ekstra bir ödeme almanız olası. Böylelikle bu ayı daha kolay atlatmış olacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronunuzun sizden son dakikada yetiştirmenizi isteyeceği bir iş sizi biraz sıkıştırabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alarak elinizden geldiğince kısa sürede bu işi bitirmeye çalışmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Acil bir durum sebebiyle ufak bir mal varlığınızı satmak durumunda kalabilirsiniz. Her şey normale döndüğünde daha büyük bir yatırım yapacağınızdan emin olun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizden mecburi olarak ayrı kaldığınız için kendinizi biraz üzgün hissediyor olmalısınız. İkiniz de çok meşgul olduğunuzdan dolayı kolay kolay telefonda da konuşamıyor olabilirsiniz. Biraz daha sabretmeniz gerekli.
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