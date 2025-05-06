Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2025 Perşembe

8 MAYIS 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugün, transitler ortaklık ve aile meselelerine taze bir enerji getiriyor ve bu, destekleyici ve yaratıcı yollarla birleşebilir. Daha fazla rahatlık elde etme ve tanıdıklığı kucaklama konusundaki benzersiz yaklaşımın, arkadaşlık isteğini güçlendirebilir. Bugün, bir plana sadık kalma günü değil, çünkü Mars-Uranüs transiti, işleri biraz farklı yapmanı gerektiriyor gibi görünüyor. Neyse ki, kendi başına karar verme ve hayatına bazı geri bildirimler alma konusunda dengeyi bulmakta zorlanmıyorsun. Gözlem yeteneklerini de devreye sokabilir ve duygusal bir rahatlama ya da bir yükten kurtulma hissinden keyif alabilirsin. Evinde ya da ailenle değişiklikler yapma konusunda heyecanlı olabilirsin.
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