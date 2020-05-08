Günlük burç yorumları! (8 Mayıs 2020 Cuma)

8 mayıs cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün yaptıklarınızla ve söylediklerinizle sevgilinizi biraz sinirlendiriyor olabilirsiniz. İnatlaşmak yerine uzlaşmaya çalışmanızda fayda var.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızın bazı olayların sonuçlarını bu kadar net kestirebilmelerine şaşırıyorsunuz. Sizin için olasılıklar hep daha fazla. Karmaşık bir bakış açısına sahip olmaktan vazgeçmelisiniz.

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    BOĞA  GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün dış görünüşünüze daha çok önem veriyorsunuz. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamın da temiz, düzenli ve şık görülmesi konusunda dikkatlisiniz.

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