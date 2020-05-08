8 mayıs cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Mayıs 2020 Cuma
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Bugün yaptıklarınızla ve söylediklerinizle sevgilinizi biraz sinirlendiriyor olabilirsiniz. İnatlaşmak yerine uzlaşmaya çalışmanızda fayda var.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın bazı olayların sonuçlarını bu kadar net kestirebilmelerine şaşırıyorsunuz. Sizin için olasılıklar hep daha fazla. Karmaşık bir bakış açısına sahip olmaktan vazgeçmelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dış görünüşünüze daha çok önem veriyorsunuz. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamın da temiz, düzenli ve şık görülmesi konusunda dikkatlisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdakilerle iş birliği içinde olmanızı sağlayacak bir enerjiye sahipsiniz. Diğerlerinin katkılarıyla beraber projelerinizi hızlıca tamamlayacaksınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün halletmeniz gereken prosedürler olabilir. Kağıt işleri bunların büyük bir kısmını kapsıyor olacak. Dikkatli olmanızda fayda var.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın tehlikeli işlere düşünmeden atılmalarına izin vermemelisiniz. Bu işlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını enine boyuna düşünüp öyle hareket edilmeli.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rüyalarınız size ilginç mesajlar veriyor. Gördüklerinizin normal hayatınızda neler temsil ettiğini biraz düşünmeniz daha rahat karar almanıza yardımcı olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşiniz bu aralar kafasının karışık olduğunu belirtiyorsa onun fikirlerini görmezden gelmemelisiniz. Bazı durumların açıklık kazanması için ona destek olmalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şeye burun kıvıran insanlardan olmaya başladığınızın farkında mısınız? Hiçbir şeyden memnun olmayarak kendinize hayatı zindan ediyorsunuz. Durumlara iyi tarafından bakmaya çalışmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınız hakkında çevrenizdeki herkesin ayrı bir fikri var sanki. Arkadaşlarınızın, ebeveynlerinizin ve hatta iş arkadaşlarınızın! Siz yine de karar alırken sadece kendi fikirlerinizi önemseyin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başınızdan geçen en kötü olaylara bile pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorsunuz. Bu özelliğiniz hayatınız boyunca her zaman daha kolay mutlu olabilmenizi sağlayacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlardan bazılarını hayatınıza daha fazla dahil ederken bazılarını daha dışarıda bırakıyorsunuz. Bugünlerde bu iki grup insanın arasında bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Resmi bir işinizi hallederken bu aralar aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmanızda fayda var. Kısa süre içinde her şey istediğiniz gibi şekillenecektir.
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