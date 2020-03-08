8 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Mart 2020 Pazar
1
13
Herkes tarafından tanınan ve çok popüler olan birinin gözleri bugün sizin üstünüzde! Bu durum sizi şaşırtsa bile asla belli etmeyin. Uzun zamandır beklediğiniz fırsat sonunda karşınıza çıkmış olabilir.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızla beraber ortak bir iş girişimi planlıyor olabilirsiniz fakat hiçbir şey göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Arkadaşlarınızı yeteri kadar tanıdığınıza emin olun.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sabah aynaya baktığınızda kendinizi çok çekici bulmuş olabilirsiniz. Hislerinizde yanılmıyorsunuz çünkü gerçekten karşı konulamaz bir seksapeliniz var. Bu durum etrafınızdakiler tarafından da fark edilmekte.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece bir kişi karşı çıktığı için tüm planı iptal etmenize gerek yok. Eğer bu arkadaşınız grubun geri kalanına uyum sağlamak istemiyorsa etkinliğe katılmak zorunda değil.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni tanıştığınız insanlar hakkında kötü duyumlar alıyor olabilirsiniz. Bunlara kulak asmanızda fayda var yoksa hiç istemeyeceğiniz ortamların içine gireceksiniz.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Artık çocuk değilsiniz, hislerinize karşılık alamadığınız zaman bu kadar kırılgan davranmamalısınız. Emin olun ki çok daha iyi bir insanla tanışıp mutlu olacaksınız.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah alacağınız şok edici haberler sizi çok sarsacak ve günün ilerleyen saatlerinde de kolay kolay toparlanamayacaksınız. Bu haberlerin kaynağının güvenilir olmasına dikkat edin. İnsanlar sadece sizi üzmek için yalan söylüyor olabilirler.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjiniz kontrol edilemeyecek kadar yüksek ancak bu enerjiyi atmak için çevrenizdekilere bir çocuk gibi sataşmamalısınız. Yoksa dostlarınız istemeden de olsa sizden uzaklaşacak.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır ertelediğiniz ufak bir sağlık sorunu bugün canınızı fazlasıyla sıkabilir. Daha fazla ertelemeden bir doktora görünmelisiniz.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlarla kuracağınız iletişim konuşmanın ve yazmanın ötesinde. Bakışlarınızla, hareketlerinizle ve mimiklerinizle ağzınızdan çıkanlardan çok daha derin şeyler anlatıyorsunuz aslında.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın zorluklarına katlanabilmeniz için hayal kurmaya ihtiyacınız var. Hayalleriniz uğruna çalışıp çabalamak gündelik hayatta yaşadığınız sorunlara daha kolay göğüs germenizi sağlayacaktır.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza yeni insanların girmesi sizi kötü etkiliyor olabilir çünkü büyük bir değişiklik yaşamak üzeresiniz. Kendi kabuğunuza çekilmeye çalışıp içinize dönmelisiniz.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İyi bir dinleyici olan taraf her zaman sizdiniz ancak bugün içinizdekileri dökmek ve arkadaşlarınız tarafından dinlenmek istiyorsunuz. Bunun için en yakın arkadaşınızı arayabilirsiniz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.