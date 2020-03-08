Günlük burç yorumları! (8 Mart 2020 Pazar)

8 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Herkes tarafından tanınan ve çok popüler olan birinin gözleri bugün sizin üstünüzde! Bu durum sizi şaşırtsa bile asla belli etmeyin. Uzun zamandır beklediğiniz fırsat sonunda karşınıza çıkmış olabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın arkadaşlarınızla beraber ortak bir iş girişimi planlıyor olabilirsiniz fakat hiçbir şey göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Arkadaşlarınızı yeteri kadar tanıdığınıza emin olun.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu sabah aynaya baktığınızda kendinizi çok çekici bulmuş olabilirsiniz. Hislerinizde yanılmıyorsunuz çünkü gerçekten karşı konulamaz bir seksapeliniz var. Bu durum etrafınızdakiler tarafından da fark edilmekte.

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