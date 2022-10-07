Günlük burç yorumları: 8 Ekim 2022 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Varlığınıza başka bir açıdan bakmak mümkündür. Sözleriniz, özellikle duyulmamaya alışkınsanız, çevrenizdeki insanlar üzerinde normalden daha fazla etki yapabilir. İnsanlar öneri istediğinde sesinizi yükseltin, bir lider gönüllü isterse elinizi kaldırın ve diğerleri size ne yapacağınızı söylemeye çalıştığında toplum baskısına kapılmayın! Pasif davranmak ve başkalarının sizin yerinize karar vermesine izin vermek lehinize sonuçlanmayabilir, bu yüzden cesur olun.
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