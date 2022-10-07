Günlük burç yorumları: 8 Ekim 2022 Cumartesi

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu zamanda kendiniz ve dünya hakkında yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Hiç yaşamadığınız sinir bozucu bir durum ortaya çıkabilir ve yeni başlayan biri gibi hissetmek zor olabilir. Bir başkasının size yeni bir şey öğretmesine izin vermek, onları hemen tam olarak anlamasanız veya hemen o konuda iyi olmasanız bile ufkunuzu gerçekten genişletebilir. Öğrenirken kendinize biraz şans verin, herkes bir noktada acemiydi! İyileştirme, tutarlılık ve gelecek için daha fazla çalışmakla ilgilidir.