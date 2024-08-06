Günlük burç yorumları: 8 Ağustos 2024 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün özel veya geçmiş bir konu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir ve size ferahlatıcı yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Hassas ve duyarlısınız, neyse ki gerektiğinde başkalarıyla olan anlaşmazlıkları gidermek kolaydır. Biraz endişeli ve sosyal unsurların dikkatinizi dağıtmasına izin verme eğilimindesiniz. Ayrıca geçmişinizden bir kişinin yeniden ortaya çıkmasının her türlü anıyı tetiklemesi de mümkün. Geçmişi, duyguları ve fikirleri anlamlandırmak için iyi enerji sizinle, daha sonra daha ince ayrıntılar ortaya çıksa bile. Özel konular hakkında konuşmaya veya bu şeyleri nesnel olarak düşünmeye her zamankinden daha meyillisiniz ve bunda sizi çözüme götürüyor!
Facebook Yorumları