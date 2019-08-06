Yıldızınız bugün ne söylüyor?

8 Ağustos Perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Ağustos 2019 Perşembe
1
13
Akrep’teki Ay Balık’taki Neptün’le açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay Oğlak'taki Plüton ile açıda. Ay ve Plüton arasındaki açı, zengin duygular doğurdu. Biz maceracı ve cesaretliyiz. Seyahate olan ilginiz artacak.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda hiçbir şey sizi durduramaz ve tüm işlerin başarılı görünüyor. Bu para meseleleri için de geçerlidir. Kazanan bir çizgi üzerinde olduğunuzdan endişelenecek bir şey yok.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski bir arkadaşınız, son zamanlarda sizden finansal veya zamanınızı alacak isteklerde bulunuyor. Kendinizi bir anda hiç görünürde öyle bir plan yokken seyahate gitmeyi planlarken bulabilirsiniz.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Canlılığınızın etrafınızdaki insanlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu fark edeceksiniz. Bugünlerde çocuğunuz odak noktası olabilir. Çocuğunuzla ilgili beklenmedik bir harcama söz konusu olacak.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski temasları canlandırmanın ve nostaljide dolanmanın keyfini çıkarın. Çok fazla güven ve sevgi alacağınız için koşullar idealdir. Ailenizin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilmelerini ve sizinle daha fazla zaman geçirmelerini sağlayın.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Heyecanlı ve enerjiksiniz. Enerjinizi atmak için egzersiz yapabilirsiniz, açık havada egzersiz yapmak özellikle iyi gelecek.Yazın sunduklarını kaçırmayın.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olumlu tutumunuz başkalarıyla iyi çalışmanıza olanak sağlar. Kendi öncelikleriniz çok daha açıktır ve hedeflerinize odaklanmanız için gereken alanı size sağlayan meslektaşlarınızla işbirliği yapma biçiminizde size belirgin bir avantaj sağlar.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem zihin hem de beden mükemmel bir uyum içinde, kendinizi tamamen formda hissediyorsunuz. Çok fazla yorucu egzersiz sorunlara yol açabilir, bu nedenle kontrolü ele alın, dikkatli olun.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansmanınız iyi gidiyor. Biriyle pazarlık yaparken bile nasıl başa çıkacağınızı biliyorsunuz. Bugün size daha fazla seçenek açık olacak, bu nedenle yeni bağlantılar kurun. Sağlıklı içgüdüleriniz, işler ters gitmeye başladığında sizi uyaracaktır.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmiş hatalarınız için sürekli endişelenmeye zaman harcamak, enerjiniz içinbüyük bir israf. Şimdi kim olduğunuz ve gelecekte neler başarmayı umduğunuza odaklanın.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda kariyerinizle ilgili bir seçim yapmış olabilirsiniz ya da yapacaksınız. Dört ayak üstüne düşeceğiniz bir seçim olacak. Burada koruyucu meleğiniz, sizi harekete geçmek için zorlayan eşiniz olabilir.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük bir hata yapmış olduğunuzu düşünüyorsunuz ama aslında herkesin uzun zamandır unuttuğu ufak bir sorun için gereksiz yere endişeleniyorsunuz.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki önemli bir kişiyle oturup sohbet etmeniz gerektiğini hissediyorsunuz, ama bunu biraz erteleyin. Bugün aklınız değil daha çok duygularınız sizi yönetecek.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.