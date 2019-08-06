Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (8 Ağustos 2019 Perşembe )

8 Ağustos Perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Akrep’teki Ay Balık’taki Neptün’le açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay Oğlak'taki Plüton ile açıda. Ay ve Plüton arasındaki açı, zengin duygular doğurdu. Biz maceracı ve cesaretliyiz. Seyahate olan ilginiz artacak.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hiçbir şey sizi durduramaz ve tüm işlerin başarılı görünüyor. Bu para meseleleri için de geçerlidir. Kazanan bir çizgi üzerinde olduğunuzdan endişelenecek bir şey yok.

     

     

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski bir arkadaşınız, son zamanlarda sizden finansal veya zamanınızı alacak isteklerde bulunuyor. Kendinizi bir anda hiç görünürde öyle bir plan yokken seyahate gitmeyi planlarken bulabilirsiniz.

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