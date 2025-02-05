Günlük burç yorumları: 7 Şubat 2025 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugünkü Ay, anın ötesine bakmanıza yardımcı olur, bu da hareketli bazı titiz yönlerle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Rutinlerden kaçmak için her fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz. İçsel hoşnutsuzluğunuzu nasıl ifade ederseniz edin, bu, bir şeyleri değiştirme isteği duyduğunuz ancak neyi değiştirmek istediğinizi hayal etmenin zor olduğu bir zaman olabilir. Ayrıca, kalpten iletişim kurmada zorluklar yaşanabilir, bu da yanlış anlamalara yol açabilir. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmanız faydalı olacaktır, çünkü yanlış anlamalar mümkün. Bugün, kendinden emin olmayan kişilerle iletişim kurmak sinir bozucu olabilir, ancak bu gecikme nihayetinde herkesin lehine olabilir. Bir cevap veya karar almak için ısrar etmekten kaçının, çünkü bu, Güneş ve retro Mars'ın oluşturduğu bir quincunx açısıyla şimdi zor olabilir. Birçok şey havada kalabilir. Genel olarak yaratıcı bir durumdasınız, ancak bu açı ile bugün biraz öz şüphe ile mücadele edebilirsiniz. Kararsızlığın her zaman kötü bir şey olmadığını kendinize hatırlatın, çünkü bir kararı ertelemek sizin için avantajlı olabilir.
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