Günlük burç yorumları: 7 Şubat 2025 Cuma

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, gerçekçi düşünme ve iletişim kurma için ideal bir zaman değil, çünkü hatlar karışabilir ve birinin samimi olmadığını hissedebilirsiniz. Bu, kalp ile zihin arasındaki bir uyumsuzluk ve sadece bundan ibaret olabilir. Sahne arkasında ve iç dünyanızda pek çok şey oluyor, ancak bir kısmınız bir meseleyi ilerletmek istiyor. Huzursuzluk ve kararsızlık baskın olabilir, ancak bu geçici bir durumdur. İstekler karmaşık ve bunların yerine getirilmesi için düz bir yol henüz netleşmiş değil, çünkü Mars 23'üne kadar geri hareket ediyor. Ani ya da alışılmadık duygular kararsızlığa ya da gerçek bir yön eksikliği hissine yol açabilir. Sonuçlara varmak için acele etmemek en iyisi olacaktır. Bugün eyleme geçmek yerine, gözlem yapmak daha iyi olabilir. Ay, güneşin dördüncü evine geçiyor ve bu da sizi yavaşlamaya ve kendinizi toparlamaya teşvik ediyor.